Намагалися отруїти: з'явилося пояснення параної Путіна

Російський політолог Валерій Соловйов заявив, що президента РФ Володимира Путіна вже одного разу нібито намагалися отруїти, через це він він завжди бере на публічні заходи свою чашку.

Таким чином Соловйов в ефірі програми "С приветом, Набутов!" прокоментував те, що в японській Осаці на саміті G20 російський лідер знову пив тільки зі свого термоса. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ходять чутки про спробу отруєння. Вони ж ходять. Ну, ви, напевно, їх чули. Про те, що при цій спробі померли один чи два офіцери. Я не знаю, наскільки вони правдиві, але, як правило, чутки в будь-якому випадку чутки, якщо вони виникають, вони живуть за рахунок певних настроїв. Значить ці настрої є", – розповів політолог.

Володимир Путін v-kurse.ru

Соловйов припустив що главу Росії переслідує параноя.

"Є побоювання замаху. Наскільки воно грунтовне – я не знаю. Можу припустити, що тут є просто наростання параної. Параноя взагалі характерна всім розвідникам в будь-якій країні світу. Інша справа, що далеко не скрізь розвідники стають президентами. Росія в цьому сенсі фактично унікальна країна. І плюс людина звикла до того, що вона оточена ворогами. Президент же мислить як – навколо вороги, навколо змова", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше раніше Путін прийшов на "Пряму лінію" зі своєю чашкою. У мережі припустили, що російський лідер панічно боїться отруєння.

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