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Намагалися отруїти: з'явилося пояснення параної Путіна

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Російський політолог Валерій Соловйов заявив, що президента РФ Володимира Путіна вже одного разу нібито намагалися отруїти, через це він він завжди бере на публічні заходи свою чашку.

Таким чином Соловйов в ефірі програми "С приветом, Набутов!" прокоментував те, що в японській Осаці на саміті G20 російський лідер знову пив тільки зі свого термоса. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ходять чутки про спробу отруєння. Вони ж ходять. Ну, ви, напевно, їх чули. Про те, що при цій спробі померли один чи два офіцери. Я не знаю, наскільки вони правдиві, але, як правило, чутки в будь-якому випадку чутки, якщо вони виникають, вони живуть за рахунок певних настроїв. Значить ці настрої є", – розповів політолог.

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Володимир Путін

Володимир Путін

v-kurse.ru

Соловйов припустив що главу Росії переслідує параноя.

"Є побоювання замаху. Наскільки воно грунтовнея не знаю. Можу припустити, що тут є просто наростання параної. Параноя взагалі характерна всім розвідникам в будь-якій країні світу. Інша справа, що далеко не скрізь розвідники стають президентами. Росія в цьому сенсі фактично унікальна країна. І плюс людина звикла до того, що вона оточена ворогами. Президент же мислить якнавколо вороги, навколо змова", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше раніше Путін прийшов на "Пряму лінію" зі своєю чашкою. У мережі припустили, що російський лідер панічно боїться отруєння.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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