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Олександр Невзоров
Олександр Невзоров
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На месте рпцшных попов надо выть, да еще и громче

6.1тЧитати матеріал російською

Основная истерика недели – это истерика о томосе и рпцшные попы воют как вурдалаки, которые упустили добычу. Хотя на самом деле критиковать и говорить, что он какой-то не такой, этот украинский томос, очень смешно. Кто это говорит? Те, у кого нет вообще никакого томоса и тот, кто на данный момент является канонически незаконной структурой.

На месте рпцшных попов надо выть, да еще и громче

Петр Порошенко и Митрополит Епифаний

Но дело не во всех этих сказках и не во всех этих бреднях. Понятно из-за чего воют. Можете сами подсчитать – 13 тысяч приходов, и каждый из них, в зависимости от приходов может принести от 2 до 10 млн в месяц. Это 65 млрд безналоговых и неучитываемых денег.

В каждом приходе есть 200-400 постоянных человек, но мы знаем, что основные деньги эти приходы делают как раз не на основных прихожанах, они их делают на бесконечных посетителях, которые заходят за свечечкой, есть отпевание, молебны, венчание, бесконечные сорокоусты, есть пожертвования. То есть каждый приход умудряется насосаться финансовой крови своих клиентов. Поэтому там, где я говорю о цифре в 60 млрд, не думаю, что я ее сильно завысил. Но даже, если она каким-то волшебным образом завысилась в два раза, то, поверьте, 30 млрд – это тоже очень хорошие деньги, ради которых можно было бы постараться.

Поэтому тут на месте рпцшных попов надо выть, да еще и громче.

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Автор
Олександр НевзоровОлександр Невзоров
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
ТомосНовини РосіїРосія
Джерело
Джерело:Іnstagram Александра Невзорова
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Комментарии на сайте не модерированы
Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Кому нужна эта секта с её томосом ? Её никто не признал, и даже поздравления никто не отправил.
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Прощевай Остаточный, секта - рпц... Даже не имеет Томоса... тупые самозванцы.
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Прощевай Остаточный, и поздравляли и процесс признания согласно всех канонов происходит... Читать учись, а не просто писульку из Ольгино отрабатывай.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Я прошелся по российским форумам там по поводу томоса вообще никаких нет упоминаний. Простым россиянам по барабану наш томос и они не истерят по этому поводу. Это телевизионная истерика пропагандонов кремля и рпцешных попов потому, что они все на прикорме у кремля и отрабатывают свой хлеб. Ну еще троли кремлевские из методичек печатают всякую хрень. Но чем больше истерики в прессе о нашем томосе, тем больше людей в россии будут понимать, что Украина опустила рпцешных попов ниже плинтуса, тем больше уважения будет к нашей стране. Так что господа пропагандоны и троли давайте и дальше повышайте рейтинг Украины своими истериками! Собака лает, караван идет!
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4
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Не удивлюсь, если у Гундяя "внезапно" сердечный приступ случится, у провинившихся кацапских генералов ещё за меньшие бока мгновенные проблемы со здоровьем начинались, а тут лох окончательно и бесповоротно просрал Украину, Пыня таких косяков не прощает.
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