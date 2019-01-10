Основная истерика недели – это истерика о томосе и рпцшные попы воют как вурдалаки, которые упустили добычу. Хотя на самом деле критиковать и говорить, что он какой-то не такой, этот украинский томос, очень смешно. Кто это говорит? Те, у кого нет вообще никакого томоса и тот, кто на данный момент является канонически незаконной структурой.

Петр Порошенко и Митрополит Епифаний

Но дело не во всех этих сказках и не во всех этих бреднях. Понятно из-за чего воют. Можете сами подсчитать – 13 тысяч приходов, и каждый из них, в зависимости от приходов может принести от 2 до 10 млн в месяц. Это 65 млрд безналоговых и неучитываемых денег.

В каждом приходе есть 200-400 постоянных человек, но мы знаем, что основные деньги эти приходы делают как раз не на основных прихожанах, они их делают на бесконечных посетителях, которые заходят за свечечкой, есть отпевание, молебны, венчание, бесконечные сорокоусты, есть пожертвования. То есть каждый приход умудряется насосаться финансовой крови своих клиентов. Поэтому там, где я говорю о цифре в 60 млрд, не думаю, что я ее сильно завысил. Но даже, если она каким-то волшебным образом завысилась в два раза, то, поверьте, 30 млрд – это тоже очень хорошие деньги, ради которых можно было бы постараться.

Поэтому тут на месте рпцшных попов надо выть, да еще и громче.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.