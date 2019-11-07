Міцніша за Кримський міст: Портников розкрив підлий вчинок Путіна з народом

Після анексії Росією Криму почалося так зване зведення кримської стіни між правдою і брехнею. Ця ззовні невидима перепона виявилася більш міцною спорудою, ніж Кримський міст.

Після 2014 року росіяни опинилися по той бік правди. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, передає "Крим.Реаліі".

"З часу анексії Криму в Росії й решти держав – різні політичні карти світу, навіть у інтернеті. Різне уявлення про норми міжнародного права. Російських школярів на уроках історії знову вчать навіть не брехливої інтерпретації фактів, а фактам, яких ніколи не було", – вважає Портников.

За його словами, російське телебачення бреше глядачам про "кримську весну" і "народні республіки" Донбасу.

"Ціла країна живе у Орвеллівській впевненості, що війна – це мир. І сила впливу цієї брехні так велика, що навіть достовірні джерела інформації не дозволяють мільйонам осіб зрозуміти, що відбувається в їхній державі й у світі насправді. Після 2014 року росіяни опинилися по ту сторону правди. За новою, кримською стіною", – підсумував журналіст.

Портников вказав на підступний вчинок Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти розповіли, що завдяки пропаганді жителі села "Золоте-4" в Луганській області на лінії розмежування Донбасу вірять, що з боку терористів їх обстрілюють "львівські бандерівці".

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