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7 листопада • оновлено в 13:19
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Міцніша за Кримський міст: Портников розкрив підлий вчинок Путіна з народом

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Після анексії Росією Криму почалося так зване зведення кримської стіни між правдою і брехнею. Ця ззовні невидима перепона виявилася більш міцною спорудою, ніж Кримський міст.

Після 2014 року росіяни опинилися по той бік правди. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, передає "Крим.Реаліі".

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"З часу анексії Криму в Росії й решти держав – різні політичні карти світу, навіть у інтернеті. Різне уявлення про норми міжнародного права. Російських школярів на уроках історії знову вчать навіть не брехливої інтерпретації фактів, а фактам, яких ніколи не було", – вважає Портников.

За його словами, російське телебачення бреше глядачам про "кримську весну" і "народні республіки" Донбасу.

"Ціла країна живе у Орвеллівській впевненості, що війна – це мир. І сила впливу цієї брехні так велика, що навіть достовірні джерела інформації не дозволяють мільйонам осіб зрозуміти, що відбувається в їхній державі й у світі насправді. Після 2014 року росіяни опинилися по ту сторону правди. За новою, кримською стіною", – підсумував журналіст.

Портников вказав на підступний вчинок Путіна

Портников вказав на підступний вчинок Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти розповіли, що завдяки пропаганді жителі села "Золоте-4" в Луганській області на лінії розмежування Донбасу вірять, що з боку терористів їх обстрілюють "львівські бандерівці".

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Тема
Анексія Криму
Особи
Володимир Путін Віталій Портніков
Місце
Росія
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Павлович Антон
Павлович Антон
Всё они (граждане РФ) прекрасно понимают и пропаганда тут не причем, люди они плохие - в этом вся проблема.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Долпаепина, ты когда последний раз в Крыму было? Это ты свидомым кастрюли наполняй, по самые края )))
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А Портников видел послевоенную карту СССР ? Где там Крым? А по Хельсинкским соглашениям, послевоенные границы должны быть нерушимы!
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