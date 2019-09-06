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8 вересня • оновлено в 11:46
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Кримський міст завалиться? У Росії озвучили небезпечну дату

31.8т Читати матеріал російською

Просідання Кримського мосту – неминучий процес, з огляду на всі геологічні та технічні обставини його спорудження.

Відкриття залізничного сполучення по мосту, призначене на грудень поточного року, істотно посилить проблему і може призвести до його обвалення. Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив російський гідрогеолог Юрій Медовар.

"Ми чекаємо, коли Путін поїде на паровозі. Він же уже їздив по мосту на КАМАЗі, а тепер поїде на паровозі. Це дуже цікаво побачити", – зауважив він.

Володимир Путін на церемонії відкриття автомобільного руху Кримським мостом

Володимир Путін на церемонії відкриття автомобільного руху Кримським мостом

Офіційний сайт президента Росії

Гідрогеолог пояснив: "Основна проблема з просіданням буде, коли по мосту підуть важкі потяги".

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Він також нагадав про те, що для Керченської протоки характерне таке природне явище, як грязьовий вулкан, який "спрацьовує" в середньому раз на 7 років. Таким чином, чергове таке виверження може становити реальну небезпеку для Кримського мосту. "Там така міць! Міст, звичайно, завалиться", – спрогнозував він.

У цьому контексті гідрогеолог нагадав про те, що наприкінці серпня поточного року на річці Ії в місті Тулун Іркутської області (Росія) трапився обвал дамби. "Обіцяли, що вона простоїть 100 років, а через 10 вона накрилася", – зауважив науковець.

"Почекаємо грудня, ми нікуди не поспішаємо", – резюмував він.

Кримський міст

Кримський міст

112 Україна

Нагадаємо, раніше Юрій Медовар перерахував всі ризики для Кримського мосту, а також пояснив, чому в цьому місці його не можна було споруджувати.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що Кримський міст все більше просідає, внаслідок чого глибина Керченської протоки зменшується.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Анексія Криму
Особи
Юрій Медовар Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ептить Медоваррр! Давненько тебя слышно не было, жив еще оказывается, дурилка картонная!
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Закройте медовару рот . Он уже предсказал разрушение моста , но ошибся координатами . Опять какой нибудь украинский мост рухнет
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ура! Опять всплыло про мост,че так долго Медовар ипач не открывал,че у рагулей бабосы закончились на продолжение саги?Так -то тепилы по мосту уже почти четыре месяца таскают составы с щебнем,как можно тему смоктать,а ни буя не представлять по сути вопроса.Смешное попукивание,радует,не перестает видно дупа свербить в свынарне.
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