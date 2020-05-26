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26 травня • оновлено в 16:02
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Павло Фельгенгауер
Павло Фельгенгауер
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Кремль, видимо, окончательно "забил" на переговоры с Зеленским

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Американские аналитики центра The Jamestown Foundation считают, что в условиях острой нехватки пресной воды в аннексированном Крыму, Россия может попытаться прорвать водную блокаду полуострова, ред.

В Крыму огромная нехватка питьевой воды, но будут ли какие-то действия и политическое решение со стороны Кремля по этой задаче – сказать сложно. Ситуация довольно неприятная, на переговоры с нынешней властью в Украине и с Зеленским, видимо, окончательно "положили". Особенно после назначения Михеила Саакашвили. Он для Путина фигура знаковая. Наверное, есть понимание, что договориться ни о чем не получится.

С другой стороны, и раньше с договоренностями были сложности. С 2015-го года ситуация не менялась, никаких особых телодвижений с тех пор не было. Так что как в Москве решат – так и будет.

Какие-то преимущества в нынешней ситуации для России есть. Сейчас в мире никому и ни до чего нет дела. Украина – достаточно изолирована, никто ей помогать не будет. А с другой стороны – в самой России много всяких важных дел. Но пока таких очевидных признаков для большой военной операции по украинским фронтам со стороны Крыма – не просматривается. Но ничего нельзя исключить, особенно в летний период.

В Крыму недалеко от границы с Украиной сосредоточена серьезная группировка российских войск, там достаточно и сухопутных войск. Это т.н. Корпус территориальной обороны, но у них есть современные танки – серьезные силы, способные проводить наступательные сухопутные операции. Кроме того есть авиация и Флот, который может высаживать вспомогательный десант. Формально – это береговая оборона, но с достаточно серьезными наступательными возможностями.

Но если какая-то военная операция в отношении Украины со стороны России и будет осуществляться, она пройдет по широкому фронту, а не только в Крыму.

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