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"Київ – російський?" Претензию Путина разгромили в пух и прах

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Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що нібито Київ і Київська область раніше вважали себе росіянами і тому в минулому "приєдналися до Росії" – "абсолютна дурість".

"Зухвалі маніпуляції з історією і досить грубі фальсифікації – це взагалі візитна картка сучасного російського імперіалізму", – сказав OBOZREVATEL історик Андрій Холявка.

Володимир Путін в Валаамському монастирі

Володимир Путін в Валаамському монастирі

Офіційний сайт президента РФ

"Якщо говорити про суто історичну складову, то це абсолютна дурість, не кажучи вже про поділ на області. Козацька держава Хмельницького – це три воєводства: Київське, Чернігівське і Брацлавське. Київське було найбільшим, воно включало цілий ряд сучасних областей. Умовно кажучи, це сьогоднішня центральна Україна. Землі війська запорізького – це фактично від Південного Бугу по Донбас. Тобто на той час територіальне ядро сучасної України було загалом сформовано, крім півдня та Криму", – пояснив історик.

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"Все решта – абсолютно ахінейські фальсифікації, розраховані на тих, хто взагалі не орієнтується в історії, таких як Олівер Стоун, якому дуже важко щось зрозуміти в історії Східної Європи", – зауважив він.

Коментуючи слова Путіна про те, що нібито українці, які проживали в центральних районах країни, "не вважали себе чимось іншим, окрім як росіянами", оскільки, як і росіяни, були православними, Холявка сказав: "Почнемо з того, що назва була "русин", а не "русскій". Паралельно з цим існував "народ козацький". Незважаючи на православ'я, наші люди відрізняли себе від жителів Московії точно так само, як і від поляків, з якими були релігійні відмінності".

"Весь цей дискурс тримається на натяжках, фальсифікації і маніпуляції", – заявив історик.

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І додав: "Україна так і не спромоглася налагодити самопрезентацію зовні, просування свого бачення і систему знешкодження російської реваншистської пропаганди".

Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю американському режисеру Оліверу Стоуну Путін сказав наступне: "Дивіться, адже коли ці землі, які є ядром України, приєднувалися до Росії, це всього три області були: Київ, Київська область, північні області і південні. Ніхто не вважав себе чимось іншим, окрім як росіянами. Тому що в основі лежало що? Релігійна приналежність. Всі були православними і називали себе росіянами".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив російська пропаганда
Особа
Андрій Холявка
Місце
Україна
Теги
Історія України Історія
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