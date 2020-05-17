Глава Чечні (Росія) Рамзан Кадиров зажадав звільняти лікарів, які скаржаться на нестачу засобів захисту від коронавірусу.

Як передає "Лента.ру" з посиланням на місцеве телебачення, напередодні відбулося засідання оперативного штабу за участі Кадирова. Йому не сподобалося, що медики наважилися озвучити проблеми з дефіцитом масок, захисних костюмів та інших засобів.

"Провокаторів треба звільнити. У нас вистачає всього – обладнання, костюмів, масок, всього вистачає", – заявив Кадиров.

За його словами, лікарі повинні "знімати паніку" в розпал епідемії COVID-19.

"Якщо навіть помирають, треба по-іншому піднести. Агов, люди, вам не соромно? Залиште, не поширюйте чутки. Показати треба [тих, хто скаржиться], всім треба показати їхні обличчя... Їхніх домашніх привести – батька, брата, чоловіка", – обурювався він.

Рамзан Кадиров ТВ Центр

Як писав OBOZREVATEL, Росія вийшла на перше місце в Європі по захворюваності на коронавірус. В країні інфікувалися близько 300 тисяч чоловік, проте дані про смерті на тлі інших країн виглядають досить дивно.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.