''Гуляв у Москві'': Путін проігнорував повернення ув'язнених росіян

Президент Росії Володимир Путін проігнорував повернення російських громадян в рамках обміну з Україною. В цей час він гуляв з жителями Москви.

Обмін полоненими відбувся в обід, 7 вересня. І якщо в київському аеропорту Бориспіль всіх зустрічали родичі, журналісти і президент Володимир Зеленський, то в Москві ситуація була іншою.

В аеропорту Внуково приземлився російський борт ТУ-204 з 35 ув'язненими. По прильоту їх зустрічали лише журналісти, і то, більшість з них були за огорожею.

"У Києві прибувших з Росії прямо на злітньому майданчику зустрічають журналісти і родичі, а в Москві журналісти стоять у наглухо закритих воріт, за які можна проїхати тільки на автомобілі з мигалками", - пише ВВС.

А президент Володимир Путін і зовсім проігнорував повернення громадян Росії. В цей час він вітав жителів Москви з Днем столиці.

Святкування Дня столиці

Як зустрічали у Москві та Києві Лиса правда

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