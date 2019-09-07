''Гуляв у Москві'': Путін проігнорував повернення ув'язнених росіян

Президент Росії Володимир Путін проігнорував повернення російських громадян в рамках обміну з Україною. В цей час він гуляв з жителями Москви.
Обмін полоненими відбувся в обід, 7 вересня. І якщо в київському аеропорту Бориспіль всіх зустрічали родичі, журналісти і президент Володимир Зеленський, то в Москві ситуація була іншою.
В аеропорту Внуково приземлився російський борт ТУ-204 з 35 ув'язненими. По прильоту їх зустрічали лише журналісти, і то, більшість з них були за огорожею.
"У Києві прибувших з Росії прямо на злітньому майданчику зустрічають журналісти і родичі, а в Москві журналісти стоять у наглухо закритих воріт, за які можна проїхати тільки на автомобілі з мигалками", - пише ВВС.
А президент Володимир Путін і зовсім проігнорував повернення громадян Росії. В цей час він вітав жителів Москви з Днем столиці.
Святкування Дня столиці
Як зустрічали у Москві та Києві
Лиса правда
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україну прибули полонені з Росії;
Також на українську землю ступив і режисер Олег Сенцов. Вже вийшли друком перші його фото;
Всього в Україну повернулися 35 осіб, незаконно утримуваних в Росії.
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