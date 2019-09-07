Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

''Гуляв у Москві'': Путін проігнорував повернення ув'язнених росіян

29.2т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін проігнорував повернення російських громадян в рамках обміну з Україною. В цей час він гуляв з жителями Москви.

Обмін полоненими відбувся в обід, 7 вересня. І якщо в київському аеропорту Бориспіль всіх зустрічали родичі, журналісти і президент Володимир Зеленський, то в Москві ситуація була іншою.

В аеропорту Внуково приземлився російський борт ТУ-204 з 35 ув'язненими. По прильоту їх зустрічали лише журналісти, і то, більшість з них були за огорожею.

Новини
Сенцов помилуваний! Путін пішов на угоду з Україною

"У Києві прибувших з Росії прямо на злітньому майданчику зустрічають журналісти і родичі, а в Москві журналісти стоять у наглухо закритих воріт, за які можна проїхати тільки на автомобілі з мигалками", - пише ВВС.

''Гуляв у Москві'': Путін проігнорував повернення ув'язнених росіян

А президент Володимир Путін і зовсім проігнорував повернення громадян Росії. В цей час він вітав жителів Москви з Днем столиці.

Святкування Дня столиці

Святкування Дня столиці

Як зустрічали у Москві та Києві

Як зустрічали у Москві та Києві

Лиса правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмін полоненими
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
28
Коментарі
13
41
Смішно
30
Цікаво
7
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иванов Славик
Иванов Славик
Путин умный человек и цирк из этого обмена не стал делать！Те , кого он спас из тюрем укррейха и так благодарны ему , а о “рагулях-героях” поорут недельку , да и забудут об их “подвигах”！
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Gotsko Stas
Gotsko Stas
Иванов Славик,3.33 ночи,надеюсь тебе нормально платят,кремлебот
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мигол Натали
Мигол Натали
Во Внуково ни одного русского все украинцы обмен был украинцы на украинцев так кто с кем воюет.Путин перехетрил и открыл глаза кто с кем воюет обмен показал что в Россию прилетели 23 украинца и 7 из Домбаса вы воевали со своим народом
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, понимаете Путин всё-таки политик ,а не шоумен ! Законов жанра не знает!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel