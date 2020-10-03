Гіркіна "взяли на лазерний приціл" в московському кінотеатрі через маску. Фото та відео

Колишнього ватажка терористичного формування "ДНР" Ігоря Гіркін (Стрєлкова) помітили в одному з московських кінотеатрів.

Незважаючи на карантинні обмеження, він з'явився без маски. Через це співробітниця кінотеатру початку світити в обличчя терористу лазерною указкою. Відповідне відео в Twitter опублікувала користувач під ніком "штейн" (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Протягом декількох секунд ролика, поки Гіркіну світили лазером в обличчя, він сидів повністю нерухомо і навіть не кліпав.

Користувачі в соцмережах бурхливо відреагували на відео. Один з них написав, що не можна світити лазером в очі, на що отримав відповідь: "Електричний стілець теж нікому не приносить користі, проте його прописують окремим особистостям".

в залі будинку кіно стоїть жінка, яка світить в очі глядачів без масок лазерною указкою. унікальні кадри: так виглядає приціл в голову игоря Стрєлкова / Гиркин pic.twitter.com/IjwltVKT57 - штейн (@shteyni) October 2, 2020

Нагадаємо, що Гіркін є одним з підозрюваних у справі збитого Boeing-777 на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.