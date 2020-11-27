В результаті Карабахської війни Москва втратила свій вплив на Вірменію і виявилася перед проблемою, як їй бути далі. Бліцкриг з силовим відстороненням від влади партії "Мій крок" Пашиняна теж їй не вдався. Потім на все це лягла зверху Франція, Сенат якої 25 листопада прийняв в самому прямому сенсі антиазербайджанску резолюцію з пропозицією до всіх в світі визнати Нагірний Карабах окремою державою. Тепер великим другом вірменського народу стає Франція, а не Росія, не дивлячись на те, що у неї немає в Вірменії військової бази і зброю в кредит вона не дає.

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Резолюция Сената Франции – это вызов России, лихорадочно пытающейся восстановить своё влияние в Армении и одновременно удержать в своём "магнитном поле" Азербайджан. Французские сенаторы этой резолюцией решают, прежде всего, свои партийно-политические проблемы, имя которым партия семьи Ле Пен, и попутно серьёзно портят Кремлю не только настроение, но и осложняют ему достижение своих целей на Южном Кавказе. Это именно тот случай, когда сумма векторов всех действий даёт такой результат, на который никто не рассчитывал.

Москва, когда организовывала во Франции недавние теракты от имени мусульман, совсем не рассчитывала, что в итоге ей прилетит бумерангом ответ и по очень сложной траектории.

Во Франции отреагировали на них, как и на теракты 2015 г., категоричной демонстрацией – сколько не стреляйте в нас, и даже если будете отрезать нам головы, мы свои убеждения и быт не изменим. В том числе оставим за собой право рисовать карикатуры на кого угодно, даже на общего бога, которого мусульмане называют Аллахом, притом, что настоящее имя бога никому достоверно не известно.

Даже Эрику фон Дэникену, убеждённому, что боги – это инопланетяне и их экспедиций на планету Земля было много. Никакие ссылки на якобы оскорбление чувств верующих, ставшие инструментом государственного терроризма в РФ, нам не указ. Тем более, что во Франции такие карикатуры рисуют 200 лет, а равенство в свободе слова для верующих и неверующих всех конфессий гарантировали ещё Чингисхан и Ромул с Ремом. Если бы иудеи согласились оказывать римским императорам почести как богам, а не настаивали, что бог существует только в одном и эксклюзивном экземпляре, то сейчас не ставился бы вопрос: чей город Иерусалим. Иудеи могли бы решить эту проблему в стиле античных греков, у которых были боги и полубоги, но свойственная им гибкость ума тогда изменила. Изменила один раз, но весьма основательно.

Французы не только снова заявили, что в этом аспекте не намерены сворачивать с пути, указанном Великой революцией и Ясами Чингисхана, но в отличие от 2015 г. решили ещё и провести соцопрос среди имамов об их отношении к республиканским ценностям. Отказаться от участия в нём имамам нельзя, и отвечать на вопросы можно только: да или нет. Тем самым администрация Макрона зашла в политическую нишу семьи Ле Пен, и зашла не одна, а вместе с сенаторами от всех "правых" и "левых", включая старых и новых коммунистов. От такого нашествия в этой нише сразу стало тесно как в сказочном Теремке, и весной 2022 г. на президентских выборах на маму и дочку Ле Пен будут смотреть как на двух дам, которые в этой очереди никогда не стояли. К выборам лучше начинать готовиться на следующий день после выборов, особенно, когда Мари Ле Пен десять лет подряд кошмарит всех тем, что она может реально стать президентшей Франции, и не в смысле женой президента.

Если бы она стала президентшей или президенткой, то политкорректному Европарламенту пришлось бы придумывать по два феменизма для обозначения женщины в должности и жён президентов, генералов, полковников, и так далее, включая сержантов. Жён рядовых можно называть просто и незамысловато – леди. У мусульман леди будут с порядковыми номерами. Так что, лучше пусть Ле Пен будет кем-нибудь, но не президентом Франции, иначе придётся создать уйму новых и забавных слов, а женщину в должности электрика назвать электричкой.

Сенат Франции резолюцией о Нагорном Карабахе решительно потащился на себя с Ле Пен плащ борьбы за чистоту нации, и попутно сорвал с России одеяло большого друга и союзника армян.

Заодно также покусился на плащаницу защитницы христианства, в которую кутается Москва, требующая от других государств принять законы, аналогичные её закону о защите чувств верующих. При этом Свидетели Иеговы, церковь с 150-летним стажем, в самой РФ запрещена, как экстремистская. Притом, что очевидно, если церковь в первые сто лет своего существования никого не мобилизовала в завоевательный поход, то уже вряд ли мобилизует.

Поскольку в речах и текстах из Москвы современная Франция – это страна погибающих христианских ценностей, самая погибающая в Европе, то после такой резолюции претензии Кремля на спасение Франции и христианства в ней начинают вызывать серьёзные сомнения.

Собственно, для россиян по-настоящему сакральной территорией и землёй обетованной уже лет двести является именно Франция, а не Крым и Иерусалим. О том, что Крым для них – это сакральная территория, россияне узнали только в 2014 году, а о том, что Париж стоит того, чтобы увидеть его и умереть, они знают не одно поколение. Без Парижа и Лазурного берега им по-настоящему не комфортно. К их глубокому сожалению отмена указа царь Александр І о выводе войск из Франции ситуацию не изменит. Поэтому приходится идти кружным путём и рассказывать о погибающей Франции и русских, как единственных, кто может её спасти от нашествия геев, мусульман и либералов. Если надо, от социалистов и коммунистов русский солдат тоже Францию готов спасти, поскольку в РФ коммунизм уже отменяется.

Резолюция Сената не только лишает смысла предложения Кремля по спасению Франции, но и демонстрирует, что погибающая Франция настолько неплохо себя чувствует, что собирается спасать если не Армению, то по крайней мере, Нагорный Карабах, который без неё спасают Россия с Турцией. При чём Турция спасет его в обход Минской группы, только благодаря настойчивости Эрдогана и поддержке его усилий Алиевым. Притом, что Франция, наряду с РФ и США, является четверть века членом Минской группы по спасению Карабаха, и соответственно имеет приоритетное право и долговременную лицензию на это занятие.

Теперь Сенат, а не один Макрон, де-факто потребовал для Франции участия в спасении Карабаха. Если быть юридически точным, то Сенат обязал президента спасать Нагорный Карабах. Погибающая Франция готова найти несколько сотен миллионов денег на отправку туда своих миротворцев, строителей, гуманитарной помощи и всего остального. При чём не менее решительно, чем Россия, обещающая спасти Францию, Карабах, Абхазию, Украину, Приднестровье, Сирию, Венесуэлу, Беларусь и далее по списку. Пентагон – это единственная организация на планете, озабоченная тем, что РФ может перенапрячься от своей имперской политики по спасению других и распасться на страны, из которых она составлена.

Но поскольку Пентагон – это не всё НАТО, а у Франции в НАТО особый статус, поэтому проблема распада РФ не волнует Париж, и он может спокойно спасать Нагорный Карабах. У апологетов сохранения РФ есть два тезиса, которые они считают более основательными и категоричными, чем все категорические императивы Канта.

Первый их тезис, если РФ распадётся, то наступит хаос на 1/9 части суши, которую она занимает. В Москве, как всегда, преувеличивают свои возможности и способности, в чём легко убедиться, взглянув на карту плотности населения в РФ. На большей её части просто некому хаос устраивать. Чукчи и хаос – это вообще понятия несовместимые. К тому же, лучше ограниченный хаос в отдельных точках 1/9 суши, чем постоянные проблемы на 9/10 остальной части суши.

Второй их тезис, РФ – очень привлекательный и ценный рынок, и в случае распада он тоже исчезнет. Привлекательность и ценность этого рынка тоже сильно преувеличены, что вполне наглядно бросается в глаза по мере удаления от Москвы и Петербурга. Собственно, глобальной экономике безразлично, на сколько юрисдикций распадётся РФ, поскольку, от перестановки слагаемых местами сумма не меняется.

Сенат Франции, принимая резолюцию по Нагорному Карабаху, исходил из проблемы по имени мадам Ле Пен, большой армянской диаспоры в стране и других рядовых вещей. Но в результате получается отнюдь не запланированная многоходовочка, которую теперь должны по достоинству оценить в Кремле, имеющем репутацию их корифея. Тоже, преувеличенную, как и всё на России.

Эта резолюция ставит Москву перед перспективой скорой высадкой в Карабахе и Ереване большого десанта из французских дипломатов, наблюдателей и военных. В Баку и Анкаре эту резолюцию решительно осудили, но не могут отказать Парижу в присылке миротворческих миссий и гуманитарной помощи. В Ереване французов примут с радостью, что совсем не радует Москву. После провала попытки за три дня свергнуть правительство Пашиняна она только начала выстраивать свою новую стратегию для Армении, а теперь Париж её ломает, пусть и непроизвольно. Поэтому на России сразу стали обиженно брюзжать, что Франция совсем не к месту ожила.

Схема этой стратегии такова: попытаться "приручить" партию и правительство Пашиняна, используя ту зависимость, в которой с 10 ноября они оказались от Москвы. В нарративах из Москвы уже появились утверждения, что Пашинян не предатель, а лишь изменник, который меняет ориентацию с Европы на Москву. Выиграть войну он объективно не мог, поскольку у него изначально была неправильная ориентация. Но теперь он якобы исправляется. В Москве не очень хотят "приручать" Пашиняна и весьма сомневаются, что это удастся. Но измазать его своей токсичностью стараются вполне искренне, и более аккуратно, чем, когда создавали Порошенко имидж агента Кремля. Для Москвы это будет ценным опытом, учитывая, что ей ещё искать подступы к Майе Санду. Российские политологи уже дают Кремлю совет, что ему надо работать и с прозападной оппозицией, типа Пашиняна и Санду. Политологи просто не в курсе, что Кремль в этом тренировался в Украине с 2005 г.

В Кремле лелеют надежду, что если пророссийская "карабахская" партия в Армении не смогла силой свергнуть правительство Пашиняна, и вряд ли сможет, то может быть удастся развернуть всё так, что это сделает проевропейская партия. Надежды, и самые разные, в том числе с фамилией Савченко, постоянно питают кремлёвских старцев. Но старцы настолько уже мудры, что понимают, одними надеждами имидж РФ в Армении не поправишь, нужно туда вкладывать и деньги. Старцы также усвоили, что деньги могут многое, но не всё, и надо самим создавать такие ситуации, чтобы нашлись те, кто не только за деньги будет кричать: "Путин, введи войска!".

Поэтому в Кремле решили, что денег жалеть не надо и разрешили Араику Арутюняну, так называемому президенту виртуальной республики Арцах, уже 11 ноября, на следующий день после заключения мира, призвать всех армян, выехавших из Нагорного Карабаха, вернуться назад и обещать им за это деньги. Разумеется, у Арутюняна их нет, но ему дали должность распорядителя денег из российского фонда по срочному наполнению Карабаха армянами, откуда бы он их не завёз. Арутюняну и его команде за каждого такого возвращенца обещан, естественно, премиальный процент. Шойгу с Министерством территориальных захватов обязан оказывать ему всяческую помощь натурой, из опасения, что Арутюнян с компанией могут осваивать деньги фонда не столь прямолинейно. Поэтому министерство Шойгу 26 ноября доставила в Ханкенди своими автобусами уже вторую группу таких возвращенцев численностью 1777 человек. Если Москва и Баку увлекутся соревнованием, кто больше завезёт жителей в Ханкенди, то по плотности населения он может догнать Шанхай.

Москва нашла в Карабахе себе новое развлечение и место вложения денег, надеясь в перспективе поднять тему его автономного статуса. Алиев очень опрометчиво стебался над Пашиняном по закрытию тему о статусе Нагорного Карбаха, – через какое-то время Москва её реанимирует. Время реанимации будет зависеть от политической ситуации в Армении и от того, сохранится ли сама РФ на тот момент в нынешнем виде. Беспокойство Пентагона о её распаде совсем не беспочвенно.

Но пока третью неделю после заключения вроде как "вечного мира" для Москвы всё складывалось вроде как неплохо, если не считать провал путча для устранения Пашиняна. В Карабах зашли не только 1770 её миротворцев, но и уже вторая бригада МЧС, деньги на заселение Ханкенди и многое другое. В самой Армении тоже заактивничали "тихие русские" и начались работы в Азербайджане по устранению Алиева. Казалось, жизнь налаживается, но тут Сенат Франции всё испортил своим желанием признать Нагорный Карабах независимым государством, даже не уточнив, в каких границах. В Москве очень обиделись и растерялись, что Франция, вместо того, чтобы добросовестно погибать и просить помощи у РФ, кинулась спасать Нагорный Карабах и собирается потеснить её на этом поприще. Москва не может отказать Парижу в этом желании, и ей остаётся лишь надеяться, что французская бюрократия сама спустит на тормозах этот проект, а российское лобби ей в том поможет.

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