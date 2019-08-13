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Олена Риковцева
Олена Риковцева
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Будет сидеть, так сказал Путин

8.7т Читати матеріал російською

Эй, мамаши, ау! Ку-ку. Привет вам (нам). Тут меня украинская журналистка спросила: как так? У нас когда детей побили вышли родители. А у вас?

А у нас в квартире газ. А еще водопровод. Вот. Мы наверное поэтому такие охреневше заплывшие, отгороженные жировой прослойкой от собственных детей.

Их бьют - мы летаем. В Турцию. Италию. А кто небрезгливее - в Крым. Летаем.

А они у нас сидят. Походят - и сядут. Вякнуть не успеют - уже сидят.

У нас мальчик.

Егор Жуков.

21 год!! Как моей дочери. Как твоей дочери, мамаша.

21 год.

Этот дуралей поперся в Мосгордуму.

Московский мечтатель.

Ну их там всех обломали.

Они на митинги.

И Егор. Мальчик. Помахал руками. Типа позвал! Идите сюда!!

И вот ему щас за этот взмах конечностями светит от 3-х до 8-ми. Массовые беспорядки.

Беспорядочно махал.

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Украинцы не прощают оскорблений власти, а россияне терпят – журналист из РФ

Надо было к башке ладонь приставить: "Есть, товарищ начальник!"

А он махал.

Будет сидеть!! Путин сказал.

Мамаши.

У него суд 15 августа в 9 утра.

Приходите, кто может.

И вообще-то надо уже определиться, матери мы или мачехи своим детям.

А они наши!!

И Егор - наш.

Нельзя его сдать. Стыдно.

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Автор
Олена Риковцева Олена Риковцева
Тема
Протести у Росії
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Елены Рыковцевой
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Нэзабаром Сравні
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а если дети,то п.ды дать родителям,штраф впаять,..а то работать то дети,а заниматься х.ней ,то знают как.
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Nayden Serg
Nayden Serg
Позор, позор росиянам, хотя вы не нация - вы рабы, крепостные, холопы и т.д. В Украине со всей страны люди приехали и дали по пиздюляторам омоновцам, и в дождь и снег и мороз, и поливали водой в -10*С, но нас не сломали, а вы ?? РАБЫ!!!!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Nayden Serg, ага, а ці на телефона тож знімають і все...
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Питон Каа
Питон Каа
Воспитывать надо было нормально Егорку, тогда бы мальчик свою страну защищал, а не продать стремился за печеньки госдеповские, а так... только фамилию позорит.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Питон Каа, ага бомбив би далеких сирійців з літачка, за незрозуміло за що...
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