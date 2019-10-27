"Два-три покоління": відома письменниця спрогнозувала примирення між Росією і Україною

Нинішні токсичні відносини між Україною і Росією зміняться в кращий бік тільки через два-три покоління.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла відома російська письменниця Людмила Улицька. За її словами, це станеться тільки в тому випадку, якщо зміниться сама влада в Кремлі.

"Ситуація такого глибокого абсурду між Україною і Росією не може тривати довго. Сподіваюся, вона розвіється. Адже нинішні відносини просто жахливі, нереальні і виключно токсичні. Але ніяка влада не вічна, і якщо вона змінитися в Росії, то через два-три покоління ця травма поміж нашими народами може розвіятися", – припустила Улицька.

Росія і Україна 24 канал

За її словами, також найближчим часом Україні від Росії не варто чекати вибачень, хоча російська держава має це зробити.

"За логікою політичного життя сьогоднішнього дня ніхто ні перед ким вибачатися не збирається – це абсолютно очевидно. Якщо змусять вибачатися, то, може, вибачаться. Але це залежатиме, скільки нулів після цифри буде задіяно в цьому розміні", – додала письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політолога Станіслава Бєлковського, примирення між українським і російським народом можливе через років 15.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.