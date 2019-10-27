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27 жовтня • оновлено в 07:26
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"Два-три покоління": відома письменниця спрогнозувала примирення між Росією і Україною

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Нинішні токсичні відносини між Україною і Росією зміняться в кращий бік тільки через два-три покоління.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла відома російська письменниця Людмила Улицька. За її словами, це станеться тільки в тому випадку, якщо зміниться сама влада в Кремлі.

"Ситуація такого глибокого абсурду між Україною і Росією не може тривати довго. Сподіваюся, вона розвіється. Адже нинішні відносини просто жахливі, нереальні і виключно токсичні. Але ніяка влада не вічна, і якщо вона змінитися в Росії, то через два-три покоління ця травма поміж нашими народами може розвіятися", – припустила Улицька.

Росія і Україна

Росія і Україна

24 канал

За її словами, також найближчим часом Україні від Росії не варто чекати вибачень, хоча російська держава має це зробити.

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Бедная Россия даже не представляет, как это жить своей жизнью

"За логікою політичного життя сьогоднішнього дня ніхто ні перед ким вибачатися не збирається – це абсолютно очевидно. Якщо змусять вибачатися, то, може, вибачаться. Але це залежатиме, скільки нулів після цифри буде задіяно в цьому розміні", – додала письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політолога Станіслава Бєлковського, примирення між українським і російським народом можливе через років 15.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Людмила Улицька
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
В 1992 году на украинскую элитку с неба свалилось огромное богатство, но она, элитка, все время боялись, что вернуться "москали, и отберут у них майно. Для этого они и отрывали Украину от России всеми силами. Антикоммунизм сменился пещерной русофобией. Хотя русофобия пошла еще раньше, когда во второй половине 80 ых на Украине пошли публикации разработок укро-нациков из центров в США и Канаде.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Третий день ..Обозреватель цитирует какую то дуру))))))))))))))))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Какие 3 поколения? Лет 10 максимум продержится эта раковая опухоль.
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
И снова проходил мимо, чмо проходи мимо.
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