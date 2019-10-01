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2 жовтня • оновлено в 04:13
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Душили мішком і обливали кров'ю: пропагандиста з Росії жорстоко побили в Криму

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Російський пропагандист, редактор видання "РИА Новости" Святослав Павлов заявив. що його жорстоко побили на курсах військових журналістів у анексованому Криму "Бастіон", куди його направило керівництво.

Про це з посиланням на сторінку росіянина в соцмережі повідомляє Znak.

"Раптово прямо посеред лекції в зал увірвалися люди в масках і почали укладати всіх пикою в підлогу. Недовго думаючи, я вистрибнув у вікно. За мною погнався "морпіх-терорист". Метрів через 50 він мене наздогнав, уклав на асфальт і потягнув у зал до решти. Далі нам усім наділи на голову полотняні мішки і зв'язали руки. Все це супроводжувалося побоями, образами і стріляниною над головою. Особисто мене тягали за волосся і душили мішком", – розповів Павлов.

Пропагандиста Росії жорстоко побили в Криму

Пропагандиста Росії жорстоко побили в Криму

Соцмережі

Потім, за його словами, журналістів посадили в автобуси і повезли на полігон, де знущання і приниження продовжилися.

"Там нас змушували повзати на колінах по гострому камінню і колючках, причому з тим же мішком на голові. З мене зняли мішок, лише коли я почав задихатися і втрачати свідомість. У цьому сенсі мені пощастило, тому що над іншими знущалися ще десь півгодини. Кульмінацією став рясний полив побитих журналістів баранячою кров'ю. Після побиття полковник Олексій Захаров, який вважає себе військовим психологом, провів колективну зарядку, а потім одразу почалися заняття з медицини", – продовжив він.

При цьому керівництво Павлова заявило, що такі травми "можна отримати і на хокеї" і відзначило, що журналіст не готовий до роботи в гарячих точках.

За словами редактора, подібні каліцтва завдали також і присутнім там дівчатам. Всі вони, так і не дочекавшись медичної допомоги, поїхали додому. Організатори курсів коментувати те, що трапилося, відмовилися.

Пропагандиста з Росії жорстоко побили в Криму

Пропагандиста з Росії жорстоко побили в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний пропагандист російського президента Дмитро Кисельов повернувся з окупованого Криму зі шрамами і розбитим обличчям.

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Теми
Анексія Криму російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
пропаганда Крим
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика!
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Махов Макс
Махов Макс
Если бы не отпи здели свои Ка цапы. Это бы сделали солдаты НАТЫ. Бгггггаааа
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Антошин Денис
Антошин Денис
Что же такого не происходит в Крыму, когда я там целый месяц отдыхаю? Съездил бы посмотреть на "зверства оккупантов".
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Антошин Денис:"Что же такого не происходит в Крыму, когда я там целый месяц отдыхаю? " А пишете столько же постов, как на работе :)
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Махов Макс
Махов Макс
Антошин пенис, вернись к хазяину, х уй Ка цапав! Бгггггаааа
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