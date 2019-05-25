Дуров висунув жорстке звинувачення проти влади Росії: в чому суть

Засновник популярного месенджера Telegram Павло Дуров звинуватив владу РФ у спробі злому акаунтів російських журналістів.

Так, кілька співробітників ЗМІ, які висвітлювали, зокрема, протести в Єкатеринбурзі, заявили про спроби увійти на їх особисті Telegram-сторінки, пише "Дождь".

Серед них – шеф-редактор видання Znak.com Дмитро Колезєв, кореспондент "Медузи" Дмитро Андрєєв, головний редактор нижньотагільського видання "Между строк" Наталія Вахоніна, заступник головного редактора URA.RU Антон Вільшаник і ще кілька російських журналістів.

Павло Дуров РБК

Відзначається, що всі спроби злому акаунтів були здійснені в ніч на 25 травня з іспанської IP-адреси.

Спроба злому Скріншот журналіста Дмитра Колезєва

У своєму Telegram-каналі Дуров наголосив, що спроби виявилися невдалими через систему двоетапної перевірки.

"Це послужить нагадуванням про те, що авторитарні уряди не зупиняться ні перед чим, щоб порушити недоторканність приватного життя своїх громадян", – написав він.

"Ми закликаємо користувачів у таких країнах перевірити ще раз, чи налаштоване у них двоетапне підтвердження. Будьте в безпеці й залишайтеся сильними", – додав Дуров.

Реакція Павла Дурова

Реакція Павла Дурова

Нагадаємо:

13 травня Єкатеринбург охопили протести через будівництво в одному зі скверів церкви РПЦ.

Губернатор Свердловської області запросив прихильників збереження скверу і прихильників будівництва храму на переговори, проте вони не принесли результату.

Протести переросли в зіткнення, періодично використовувалися димові шашки, лунали вибухи петард.

Жителі міста скандували: "Це наше місто" і "Хто не скаче, той за храм", через що в мережі порівняли протести з українським Майданом у 2014 році.

У результаті влада Свердловської області Російської Федерації вирішила відмовитися від будівництва храму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Таганський московський суд всього за 18 хвилин засідання прийняв рішення заблокувати Telegram у Російській Федерації, що розлютило користувачів мережі. Росіяни провели масову акцію в підтримку "вільного інтернету".

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