Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як російські спецслужби ведуть інформаційну війну на міжнародній арені, щоб Володимир Путін міг ловити рибку в каламутній воді. Але "Баширов, Петров і Ко" в сучасній Росії давно не ті, що були в СРСР, так що російських розвідників і диверсантів переслідують одні невдачі. Не стала винятком і спецоперація, яка була організована, щоб посварити Туреччину і Україну.

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На днях состоялся визит президента Украины в Турцию, в ходе которого главы государств обсудили многие вопросы, начиная от обороны и заканчивая торговлей. В его рамках был подписан целый ряд важных документов, в частности, рамочное военное соглашение, предусматривающее расширение сотрудничества стран в оборонной сфере по 21-му направлению, меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов и протокол по итогам 12-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Переговоры оказались продуктивными, Киев и Анкара в очередной раз продемонстрировали готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнёрства.

Во время визита президента Украины на совместной пресс-конференции Реджеп Эрдоган сделал важное для украинцев заявление: "Турция не признает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма. Мы поддерживаем и всегда будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении Крыма". Надо отметить, что у Турции всегда была чёткая позиция о непризнании аннексии Крыма и поддержке территориальной целостности Украины, что неоднократно подчёркивали официальные лица.

Ранее подобные заявления Москва тихо игнорировала, но после успешной встречи президентов Украины и Турции, а также заявленной возможности участия турецкой стороны в международной "Крымской платформе" по деоккупации Крыма, в Кремле промолчать не смогли. Спустя несколько дней, Владимир Путин на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал: "Стремления Эрдогана в отношении Крыма я не знаю. Мне это не интересно, потому что интересы России надёжно защищены. Думаю, что и другие наши партнёры это понимают. Ну и что, что Турция не признает Крым российским?" Но, видимо, спохватился, и чтобы Анкара не перекрыла газовый вентиль на "Турецком потоке", отметил: "С таким партнёром (Турцией — прим. ред.) не просто приятно, с таким партнёром надёжно работается".

Владимир Путин "стремления Эрдогана в отношении Крыма" не знает, а газета "Московский комсомолец" – знает. Именно там была опубликована статья под громким названием "„Крым — это Турция": зачем Эрдоган атакует Россию". В ней президента Турции назвали "турецким султаном", который "точно не считает Крым российским. Но одновременно он совсем не считает его и украинским. В глазах Эрдогана Крым — это территория, которая была несправедливо отобрана Россией в 1783 году у Османской империи и должна быть возвращена наследнице этой империи — современной Турции".

Затем "писатель" погружает читателя в захватывающую историю российско-турецких отношений, написанную в путинской интерпретации в духе толстовского "всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушёл ещё вчера со двора, во время обеда; чёрная кухарка и кучер просили расчёта".

Но в финале, неожиданно, после всех обвинений в адрес Турции, дрожащей рукой дописано: "Спасибо поэтому „турецкому султану" за то, что он своим заявлением по Крыму напомнил, что для нас совсем не друг, а в лучшем случае тактический партнёр в ограниченном наборе ситуаций. Как говорится, кто предупреждён — тот вооружён".

В переводе с "писательского" это означает, я — не я, и лошадь не моя, и я не извозчик. Можно только посочувствовать "писателю", которому пришлось по долгу службы выдумывать этот опус. Ему явно не сносить головы, если Турция раскусит спецоперацию (а так и будет) и перекроет вентиль.

Но на этом "рассказе" российские спецслужбы не остановились, ведь мир должен знать своих героев, а никто, кроме кремлёвских пропагандистов, российский "Московский комсомолец" — ни до, ни после обеда не читает. Каким-то "чудом" им удалось разместить этот художественный опус на одном из турецких ресурсов. И уже оттуда, якобы из турецкого первоисточника, а не со страниц "Московского комсомольца", новость разнесли по российским новостным ресурсам со ссылкой на Турцию. "Эрдоган: Крым надо вернуть Турции", "В Турции заговорили о „возвращении Крыма"", "„Эрдоган считает Крым турецким". Что на самом деле думают в Турции о судьбе полуострова", "Новая война за Крым?" — подобными громкими заголовками в стиле "СПИД-инфо" сегодня пестрит всё российское информационное пространство.

Эта информационная кампания связана сразу с несколькими сопутствующими факторами. Во-первых, с явным провалом "миротворческих усилий" России в конфликте за Нагорный Карабах, в Сирии и Ливии. Во-вторых, недовольством Москвы усилиями украинской стороны в части развития военной оборонной архитектуры в Черноморском регионе для безопасности стран НАТО и союзников. Кремль понимает, что блицкриг провалился и появился сдерживающий фактор, с которым нужно считаться. Что надо сделать? Правильно — уничтожить эту преграду или её локализовать.

В школе ученикам 1–4 классов задают задачку про злую щуку, которая хотела поймать леща, начала мутить воду, но в мутной воде сама попалась на удочку. Видимо, скудеют день ото дня пропагандистские умы, если российские спецслужбы проводят спецоперации уровня начальной школы.

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