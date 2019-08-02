Автобус у м'ясо: у Росії сталася кривава ДТП. 5 жертв, 18 постраждалих

У Росії в результаті зіткнення рейсового автобуса з вантажівкою в Апанасенковскому районі Ставропольського краю в ніч на 2 серпня загинули п'ятеро людей, постраждали - 18.
Усі вони звернулися за медичною допомогою. Госпіталізація знадобилася 14 із них, іншим необхідні процедури були проведені на місці, передає ТАСС. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"360"
ДТП сталася на 420-му кілометрі дороги Астрахань - Еліста – Ставрополь. За попередніми даними, один із водіїв виїхав на зустрічну смугу через втому.
Імовірно, автобус їхав із Волгограда у Ставрополь. У салоні транспортного засобу знаходилися 23 людини.
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