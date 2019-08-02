Автобус у м'ясо: у Росії сталася кривава ДТП. 5 жертв, 18 постраждалих

У Росії в результаті зіткнення рейсового автобуса з вантажівкою в Апанасенковскому районі Ставропольського краю в ніч на 2 серпня загинули п'ятеро людей, постраждали - 18.

Усі вони звернулися за медичною допомогою. Госпіталізація знадобилася 14 із них, іншим необхідні процедури були проведені на місці, передає ТАСС. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини У центрі Києва в ДТП трагічно загинув відомий діджей

"360"

ДТП сталася на 420-му кілометрі дороги Астрахань - Еліста – Ставрополь. За попередніми даними, один із водіїв виїхав на зустрічну смугу через втому.

Імовірно, автобус їхав із Волгограда у Ставрополь. У салоні транспортного засобу знаходилися 23 людини.

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