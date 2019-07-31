Останні дані соцопитування російського "Левада-центру" показали колосальне падіння рейтингу президента РФ Володимира Путіна. Чи є це серйозною проблемою для глави держави?

У Росії щодня зростає невдоволення режимом з неймовірною швидкістю.

Включився механізм саморуйнування системи влади, коли влада робить одну дурну, безглузду, для неї самої шкідливу дію за іншою.

Пожежі в Сибіру – це об'єктивна реальність. Звісно ж, недбалість влади, всі гроші розікрали, тому боротися з ними важко. Але ніхто ж не змушував губернатора Красноярського краю говорити: "Нічого страшного, нехай краще вигорятимуть ліси, це природний процес". Після цих слів, звичайно ж, всі обурилися.

У Москві не очікували, що люди організуються, зберуть підписи на вибори опозиційних кандидатів. Треба було цей факт прийняти. Ну, було б серед 45 депутатів Мосміськдуми 5 опозиційних. Ну то й що? Але вони пішли на грубі фальсифікації, які видно абсолютно всім. Відповідно, навіть найлояльніші режиму люди від нього відсахуються, його засуджують.

Володимир Путін на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі Офіційний сайт президента Росії

І цей вал зростає, зростає щодня – від неділі до неділі, від мітингу до мітингу.

І я думаю, що падіння цього режиму зовсім не за горами.

Як це станеться, я не можу сказати. Зрозуміло, тут можуть бути різні варіанти. Але режим, безумовно, котиться до загибелі дуже-дуже швидко.

Він котився до загибелі і в 2013 році. Тоді більшість людей була незадоволена режимом Путіна, хотіла його змінити, але вони не були так озлоблені. А зараз вони просто озлоблені.

До речі, тут дуже важливий і український фактор. Ошукані очікування. Майже всі в 2014 році думали: ось, Путін відновлює мало не Радянський Союз, Крим, завтра – Україна... Нічого цього, звісно, не вийшло. Нікому краще жити не стало ані в Криму, ані в Росії.

І люди просто злі на самих себе. І їх злість на самих себе проектується на того, кому вони ще недавно так вірили. Тобто на Путіна. І, звичайно, на його оточення. Путін – символ цієї системи, всієї цієї чиновницької системи, яка утворилася за час його правління і управляє Росією.

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