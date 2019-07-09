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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
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Субмарины США и России столкнулись у берегов Аляски? Пентагон ответил

19тЧитати матеріал російською

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПЕНТАГОНА

Сегодня Пентагон направил мне официальный ответ на мой запрос в связи с аварией на российской подлодке АС-12 ("Лошарик").

Я коротко поговорил с пресс-офицером Пентагона по телефону, а затем задал по почте следующий вопрос: как американские военные прокомментируют слухи о "боевом столкновении" подлодок США и России у Аляски в начале июля и имеет ли это отношение к аварии на "Лошарике"? Американский подполковник сообщила мне следующее: "There is no truth to this report – there were no US assets in the area" ("В этих слухах нет правды – вооруженные силы США не действовали в этом районе"). Таким образом, новость израильского сайта Debka оказалась ложью, как и предполагалось.

Напомню: вскоре после сообщения о гибели 14 российских моряков Debka опубликовала информацию о том, что у берегов Аляски якобы произошло следующее: американская субмарина якобы выследила российскую, после чего другая российская подлодка атаковала американскую торпедой "Балкан 2000" и потопила ее. На базе этой "новости", которую Debka подала как полученный от неназванных источников эксклюзив, некие доброжелатели выстроили конспирологическую версию о том, что на самом деле 14 подводников погибли в бою с американскими ВМС, а не в результате пожара на борту глубоководного аппарата. Разумеется, в русскоязычном пространстве немедленно нашлись те, кто решил перевести с английского весь этот материал – полностью ложный, как стало ясно.

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Как погибли российские моряки на засекреченной лодке "Лошарик"

Первым делом я поинтересовался у своего израильского источника – старшего научного сотрудника, – как следует относиться к информации с сайта Debka. На это он мне ответил, что Debka имеет репутацию одной из самых лживых отечественных контор, которой категорически нельзя верить. Тогда сделал запрос в Минобороны США. Ответ мне пришел через пять дней – сегодня, в понедельник. Сейчас они направили уточняющий вопрос в Navy (управление ВМС США), однако нет сомнений, что ответ Navy не будет отличаться от того, что мне сказала подполковник.

Я не знаю, с какой целью Debka распространила эту дезинформацию: работает ли она на российскую пропаганду или совершает это преступление против СМИ по собственной воле. Важно другое – чтобы мы с вами были бдительны и имели в виду: фейки бывают не только на русском, но и других языках. Если Вы видите новость на малоизвестном сайте, пусть и англоязычном, пусть и израильском, не спешите распространять.

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Автор
Олександр КушнарьОлександр Кушнарь
Тема
Загибель підводників у Росії
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїпропаганда
Джерело
Джерело:Facebook Александра Кушнаря
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Если бы такое столкновение произошло,было бы не 14 жмуров,а гораздо больше.Русские могут топить только своих или тонуть,гореть,ломаться....Это не безолаберность.Нового ничего не создано,а устаревшее барахло не вечно.Да здравствует СССР и его преемница россия !
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
В мире хватает газетенок если не продажных то просто тех которые принято называть "желтой прессой".
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Расейская подводная лодка в принципе не может выследить американскую субмарину. У Кацaпов из приборов есть только пробирка и свисток!
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