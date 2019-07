ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПЕНТАГОНА

Сегодня Пентагон направил мне официальный ответ на мой запрос в связи с аварией на российской подлодке АС-12 ("Лошарик").

Я коротко поговорил с пресс-офицером Пентагона по телефону, а затем задал по почте следующий вопрос: как американские военные прокомментируют слухи о "боевом столкновении" подлодок США и России у Аляски в начале июля и имеет ли это отношение к аварии на "Лошарике"? Американский подполковник сообщила мне следующее: "There is no truth to this report – there were no US assets in the area" ("В этих слухах нет правды – вооруженные силы США не действовали в этом районе"). Таким образом, новость израильского сайта Debka оказалась ложью, как и предполагалось.

Напомню: вскоре после сообщения о гибели 14 российских моряков Debka опубликовала информацию о том, что у берегов Аляски якобы произошло следующее: американская субмарина якобы выследила российскую, после чего другая российская подлодка атаковала американскую торпедой "Балкан 2000" и потопила ее. На базе этой "новости", которую Debka подала как полученный от неназванных источников эксклюзив, некие доброжелатели выстроили конспирологическую версию о том, что на самом деле 14 подводников погибли в бою с американскими ВМС, а не в результате пожара на борту глубоководного аппарата. Разумеется, в русскоязычном пространстве немедленно нашлись те, кто решил перевести с английского весь этот материал – полностью ложный, как стало ясно.

Первым делом я поинтересовался у своего израильского источника – старшего научного сотрудника, – как следует относиться к информации с сайта Debka. На это он мне ответил, что Debka имеет репутацию одной из самых лживых отечественных контор, которой категорически нельзя верить. Тогда сделал запрос в Минобороны США. Ответ мне пришел через пять дней – сегодня, в понедельник. Сейчас они направили уточняющий вопрос в Navy (управление ВМС США), однако нет сомнений, что ответ Navy не будет отличаться от того, что мне сказала подполковник.

Я не знаю, с какой целью Debka распространила эту дезинформацию: работает ли она на российскую пропаганду или совершает это преступление против СМИ по собственной воле. Важно другое – чтобы мы с вами были бдительны и имели в виду: фейки бывают не только на русском, но и других языках. Если Вы видите новость на малоизвестном сайте, пусть и англоязычном, пусть и израильском, не спешите распространять.

