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11 вересня • оновлено в 13:28
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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
Журналіст Всі статті автора

Зеленський може завдати страшенного удару по Путіну і Росії

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8 вересня в анексованому Криму пройшли так звані вибори.

МЗС України висловив протест і оголосив в розшук главу окупаційного "виборчкому" Максима Малишева. В Євросоюзі заявили про невизнання результатів голосування в Криму.

Ці "вибори" в Криму, як і всі попередні, нічого не значать. Вони незаконні від початку до кінця. Яка різниця, що вони там проводять – "вибори" в Держдуму чи місцеві "вибори".

Ось якби європейські країни, ПАРЄ тощо після виборів в Держдуму за участю Криму відмовилися б визнавати Держдуму, це був би вчинок в дусі санкцій, в дусі невизнання анексії. Західні країни окремих депутатів Держдуми не визнають, але загалом Держдуму і президента, обраного за участю території Криму, вони визнають. Вибори в Держдуму за участю Криму вони проковтнули, тому що вже говорити про місцеві вибори? Це вже не має сенсу.

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Практичного значення "вибори" 8 вересня не мають жодного, але символічний сенс полягає в тому, щоб їх не визнавати, не визнавати жодних органів, обраних на них, зокрема, на території Криму.

Володимир Путін на мітингу з нагоди анексії Криму 18 березня 2014 року

Володимир Путін на мітингу з нагоди анексії Криму 18 березня 2014 року

Офіційний сайт президента РФ

Що міг би зробити особисто Зеленський і Верховна Рада України, в якій він має більшість, в питанні повернення Криму?

Маючи конституційну більшість в парламенті, сьогодні можна внести зміни в Конституцію України і, нарешті, визнати кримськотатарський народ корінним народом України, а Крим – їх невід'ємною батьківщиною. Визнати Крим кримськотатарською автономією в складі України. Сформувати уряд кримськотатарської автономії у вигнанні, зробити його представництво на всіх світових майданчиках. І боротися не просто за повернення території Криму, а за порятунок і права корінного народу Криму – кримських татар. Україна повинна на конституційному рівні заявити про те, що вона не кине свій народ під окупацією.

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Це був би страшенний удар по Росії і Путіну, які називають Крим споконвічно своїм.

Якщо Зеленський цей удар завдасть, то вже можна буде вважати, що він увійшов в історію України.

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Айдер Муждабаев Айдер Муждабаев
Теми
Ексклюзив Анексія Криму Порушення прав людини в Криму Влада України і ситуація в Криму Вимоги татар щодо Криму Вибори в Росії
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Володимир Зеленський Володимир Путін
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Попов Гергій
Попов Гергій
Єслі Зєлєнській чего-то там нанєсьот....! Ага, счасссс! А як-же кінобізнес на расєє? По вашому Зеленській має втрачати десяткі млн доларів через "якусь" Україну? На такє був здатний тількі "барига" Порошенко.
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