Я уже не могу это читать. Надо реально какой-то ров, или стену, или я не знаю что. Но выносить это я уже не могу.

Когда и так остались единицы людей, которых ты считаешь адекватными, и вот потихоньку, помаленьку, эти люди по одному ломаются, ломаются, ломаются... Кто на кокошнике, кто на "Лошарике", кто вот теперь на кукурузнике.

Жизнь в Мордоре уничтожает способность к критическому восприятию искаженной действительности даже у самых стойких.

Самолет РФ сел на поле Gorodvo.ru

И в итоге уничтожит всем. До конца. До последнего. Даже не сомневайтесь.

У русского либерала новый герой. Пилот, который посадил кукурузник Жуковского на поле. Слезы счастья, розовые сопли, умиление. Спасено 243 жизни! Ура! Слава, слава!

И пох, что этот герой перевозил оккупантов с их семьями в захваченный Крым, ехавших за обе щеки хавать награбленное. Пользоваться морем, которое отобрали. Жить на земле, которую захватили. Посылать домой посылочки из абрикосов, которые славные солдаты Вермахта добыли под рождественскую ёлку на Восточном фронте.

Я вот в принципе не могу представить себя сидящим в кресле самолета, везущим мою семью в Крым. Посмотри, доченька, это колхоз "Слава Путину". Раньше называлось Яны Капу. Здесь раньше жили крымские татары. А теперь будем отдыхать мы.

Ну вы же, бл*дь, все смотрели в детстве это кино! Ну вы же все в детстве видели эти кадры черно-белой немецкой кинохроники с этими посылочками из-под Ленинграда в руках белокурой арийской девочки-ангелочка! Вы ж уссыкаетесь каждый раз, когда празднуете победу над теми, кто точно такие же посылочки с вареньем отправлял своим детям в Берлин! У вас ж, бл*дь, в каждом советском фильм была сцена с отдыхающими на побережье Польши семьями славных немецких воинов!

Ничего, бл*дь, не ёкает в душе?

Вот меня просто физически тошнит от этого. От одной этой мысли. Я в принципе не могу сочувствовать людям, которые на это способны. Я в принципе не могу радоваться и восторгаться пилотом, который возит оккупантов на завоеванные земли. Я в принципе не могу представить себя ни на их, ни на его месте.

Мы разные гуманоидные виды.

Эмпатия, бессердечная ты штука.

И вот казалось бы - ну что стоит просто промолчать. Ну ты ж не они, ты ж всё прекрасно понимаешь, ты ж даже осуждаешь, и не одобряешь, и даже выходишь на митинги. Неужели ты не чувствуешь, что вот тут просто не надо ничего говорить? Ну вот никто ж не просит от тебя сказать правду и добровольно стать объектом травли и ненависти соотечественников - но промолчать-то ты можешь?

Но нет. То горе за "Лошарик", то счастье за кукурузник.

Пилот гражданской линии Люфтваффе.

Новый герой русских либералов.

Оппозиционеров Путину.

Я вам гарантирую, друзья мои, вы сами не заметите, как начнете оплакивать "наших мальчиков, наших славных солдат, павших на восточном фронте".

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