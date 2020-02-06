Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Розслідування

Борис Бабин
Борис Бабин
юрист-міжнародник, екс-постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Всі статті автора

$100 млн за воду для Крыма

45.8т
Читати матеріал російською

Оккупационные власти аннексированного Россией Крыма заявили, что Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней. На полуострове рассматривают возможность введения подачи воды по графику и использования воды вторично.

Одновременно появилась информация о том, что 11 февраля вблизи административной границы Крыма состоится выездное заседание Комитета по правам человека.

Ситуация в Крыму для промышленности и сельского хозяйства в этом году действительно сложная. Зима малоснежная, и сегодня у оккупантов уже есть понимание того, что достаточного накопления воды в водохранилищах не будет. Прогноз погоды до весны уже определен, а с весны в Крыму будет засуха – как всегда.

Кроме того, сейчас Крым входит в пятилетку "сухих" лет. Так получилось, что в начале оккупации Крым по климатическому циклу имел несколько "водных" лет, но они подошли к концу.

Новини
В Ялте еще хуже, чем в Симферополе: Чубаров рассказал о запасах воды в Крыму

Это объективная реальность, и тут ничего не сделаешь. Воды неоткуда взять. И у оккупантов действительно проблема.

В Крыму катастрофически не хватает воды

В Крыму катастрофически не хватает воды

Если Украина будет занимать государственническую позицию, это реально может привести к деоккупации Крыма в ближайшей перспективе. Потому что у оккупантов нет других путей.

Но, к сожалению, есть риски, что государственнической позиции не будет. Россияне всегда предлагали сумасшедшие деньги за открытие Северо-Крымского канала. Во времена предыдущего президента называлась сумма в сотню миллионов долларов. Разумеется, неофициальные выплаты. Сейчас эти суммы, конечно же, возросли. Поэтому заинтересованность отдельных должностных лиц в этой проблеме понятна.

Несколькими источниками подтверждено, что 11 февраля на админгранице Крыма будет выездное заседание Комитета по правам человека Верховной Рады. Если Комитет по правам человека – не Комитет по вопросам агрополитики, не по вопросам экологии, не по вопросам национальной безопасности – внезапно едет в Херсон и внезапно посещает дамбу на Северо-Крымском канале. Не СИЗО, не интернат, не тубдиспансер или что-то еще, связанное с правами человека, а дамбу.

Новини
Катастрофа с водой: в Крыму оккупанты запретили автомойки и сауны

Не надо иметь большого ума, чтобы понять, зачем это. Нам скажут, что в Крыму кто-то страдает, что давайте дадим воду, потому что "это же наши люди", и скажут, что взамен россияне предлагают на обмен 3, 5 или 7 крымских татар.

Как не допустить такого развития событий? Только широкой оглаской, участием журналистов, запросами, общественными акциями. Потому что все те, кто берут деньги, очень боятся "света", огласки.

Мы уже проходили это в 2018 году и раньше. Огласка останавливает все эти мошеннические схемы.

Нужно внимательно наблюдать за тем, какие чиновники и депутаты туда поедут, для чего, на каких основаниях, что они будут делать, кто принимал такое решение, кто ставил подпись в приказе о командировке и так далее.

Это может приостановить или остановить процесс государственной измены. Но если мы даём воду на Крым, мы от него отказываемся.

Новини
Воды в Крыму не хватает именно для военных нужд: Рефат Чубаров

Если не даём воду, силовой вариант решения вопроса Кремлем очень маловероятен. Если бы они хотели это сделать, они бы давно сделали. Сейчас у них нет такой возможности. Эта авантюра закончится для них очень плохо.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Борис Бабин Борис Бабин
Теми
Анексія Криму Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Крим без води Новини Криму Новини Росії
Поділитися у Facebook
111
Коментарі
43
66
Смішно
275
Цікаво
47
Сумно
19
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
За все в этой жизни надо платить и за хорошее и за плохое. Жили нормально всем все хватало, но оказывается царю не было куда поставить корабли, посадить самолеты, расселить солдат в казармы. Все выпили и съели, а теперь поите и кормите нас. Верните все назад и проблема будет решена. И по поводу наших людей. Наши люди в рашку за флагами не бегают и с пеной у рта не зовут царя на престол, а живут в своей богом данной стране, защищают, развивают ее.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да никто им воды не даст даже если рада примет закон)народ не даст это сделать так что не смешите))))ну а если примут то это будет их последний закон после такого их народ просто вынесет на вилах и все равно воды не будет подыхайте от жажды твари продажные))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
пупкина племянник
пупкина племянник
как говорил Москаль -" мочу пускай пьют"-
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги