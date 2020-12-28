Якщо держава не справляється з будь-якої функцією, її необхідно передавати в приватні руки. Зараз найгострішою проблемою для будівельної галузі є корупція в ДАБІ.

Ліквідація корупції і спрощення дозвільних процедур призведе до зростання обсягів будівництва, підвищення якості проектів і привабливості нашої країни для інвестицій.

Насправді на цьому шляху зроблено вже чимало. Україні, наприклад, вдалося піднятися з 186 до 20 місця в останньому рейтингу Doing Business щодо отримання дозволів на будівництво. Колись це було 32 процедури, а зараз – до п'яти. Раніше було 296 днів, а зараз – до 65 днів. За світовими мірками ми зробили революційний прорив. Для багатьох видів робіт взагалі скасовано необхідність отримувати дозвіл – утеплення фасадів, облаштування пандусів, перепланування без втручань в несучі стіни та ін. Це стосується також невеликих об'єктів і приватних будинків, старт робіт і введення в експлуатацію яких здійснюється за декларативним принципом.

Відмінні результати показала демонополізація деяких процесів. Довгий час лідером по корупції були процедура держреєстрації, БТІ і держекспертиза. Просте рішення – дати можливість надавати такі послуги третім особам – повністю прибрало корупцію в цих напрямках. Правда, для тієї ж експертизи гостро стало питання контролю якості, який має забезпечувати держава. Поки він не до кінця налагоджений, проте прибрана корупційна складова. Хворим місцем залишилася система державного архітектурно-будівельного контролю, яка абсолютно не вирішує своїх завдань, тобто не забезпечує контролю, зате стала синонімом корупції.

Кампанії боротьби з корупцією в ДАБІ починалися неодноразово, чиновників різного рівня ловили на хабарах, звільняли, однак, як у міфічної гідри, на місці відрубаної голови виростали нові. Спроби "полагодити", "очистити" систему давали нульовий результат.

У вересні минулого року президент Володимир Зеленський анонсував повне перезавантаження ДАБІ. 13 березня 2020 року було оголошено старт реформи ДАБІ, замість однієї структури створили ще три нові, розділивши функції контролю/нагляду і адмінпослуг, що надаються (дозволи/сертифікати).

Обіцяли завершити реформу за півроку. На жаль, замість цього ринок отримав затяжний "перехідний період без правил", що призвів до практично повного колапсу ДАБІ. Отримати дозвіл на старт будівництва або введення в експлуатацію в цьому році було вкрай складно. Пакети документів, за словами учасників ринку, просто "підвисають". І при цьому почастішали скарги на вимагання хабарів, причому ставки виросли з 5 доларів за кв.м до 15 доларів, а місцями і вище!

Цього літа до пошуку варіантів розв'язання ситуації підключився Офіс простих рішень і результатів. Команда Міхеїла Саакашвілі запропонувала свою концепцію реформування, вона була представлена Президенту і підтримана ним. Концепцію протягом декількох місяців обговорювали, на засіданні Робочої групи з реформування ДАБІ. Конфедерація будівельників України як представник ринку активно брала участь в її роботі. Восени (15 вересня) розпочала свою роботу Тимчасова слідча комісія з питань розслідування фактів корупції в органах ДАБІ. 29 вересня Національна рада реформ при Президентові прийняв за основу ідеї щодо розвитку системи Архбудконтролю. Півтора місяці Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов став відповідальним за здійснення реформи і Конфедерація будівельників України активно підключилася до роботи над нею. Буквально на днях Олексій Чернишов презентував на засіданні Кабміну її першу частину – на перехідний період.

В основі самої реформи та ж ідея, яка показала успішність реформи реєстраційної системи і експертиз. А саме – передача частини повноважень третім особам. Якщо говорити простими словами: за контроль безпеки і якості об'єктів державної важливості відповідатиме Держінспекція архітектури і містобудування (ГІАГ), приватні будинки будуть оформляти дозвільні документи, як і зараз, за спрощеною процедурою (самостійно або за допомогою нотаріусів), а бізнес-проекти ( великі житлові комплекси, торгові та офісні центри та ін) оформляти акредитовані приватні органи. Якщо така компанія контролює проект з самого початку його реалізації, на кожному з етапів будівництва до введення в експлуатацію, то сама процедура введення стане майже автоматичною. Буде цей акредитований орган фізособою або юрособою – зараз йде дискусія.

Де вплив держави, чи не знімає вона з себе відповідальності за те, що відбувається на ринку? Навпаки, відповідальність держави та органів місцевої влади підвищується. Адже модель із залученням третіх осіб може працювати лише за умови "виконання домашнього завдання". А саме: від міст потрібні сучасна містодокументація, містобудівні і земельні кадастри, генплани, оцифровані ДУО для кожної з ділянок. Від держави – сучасні будівельні норми, правила і стандарти; ретельно вивірені повноваження, які надаються майбутнім акредитованим органам; ефективне ведення реєстрів експертів і акредитованих органів, постійний нагляд за їх діяльністю і невідворотне покарання за порушення.

Причому питання покарання, аж до кримінального – одне з ключових для реформи. Для всіх учасників будівельного проекту воно повинно бути таким, щоб набагато вигідніше було не порушувати, ніж платити штраф або розплачуватися роками життя в виправному закладі.

Все це моменти, які можна і треба обговорювати. Саме гостре: чіткі критерії до третіх осіб і термін перехідного періоду даної реформи.

Важливо, що саме передача повноважень третім особам – найкращі ліки від корупції. Завдяки цьому корупція буде приведена до нуля, в рази швидше буде починатися будівництво, а готове – вводитися в експлуатацію. Саме тоді збільшиться довіра споживача до будівельної галузі, покращиться в цілому комфорт для громадян і інвестиційний клімат в країні.

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