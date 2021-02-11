Недавно ВР приняла законопроект о так называемом автоматическом переходе земли к владельцу недвижимости, которая на ней стоит. Проще говоря, покупаешь дом, и земля тебе причитается "автоматом".

Раньше загвоздка была в чем: возникали ситуации, когда дом куплен, а землей под ним новый владелец пользоваться не может. Бывало, что арендодатель отказался давать согласие на расторжение договора или уклонялся от такого расторжения договора аренды в случае смены собственника здания. Это создавало проблемы и для предыдущего владельца, и для нового. Основная суть закона заключается в том, что теперь собственник или арендатор земельного участка после продажи недвижимости на нем в обязательном порядке обязан разорвать существующие договора на землепользование, чтоб новый собственник мог заключить аналогичные.

Важно и то, что новый владелец должен будет оформить право собственности или аренду земли на тех же условиях, что были у предыдущего. Кроме того, на проведение процедур установлены конкретные сроки – до 30 дней со дня государственной регистрации права собственности на объект недвижимости. Это значит, что искусственного затягивания процессов и другой волокиты будет меньше.

По моему мнению, закон упростит решение вопросов с землей и сделает работу рынка недвижимости чуть более упорядоченной. Важно, чтоб нормы закона соблюдались на практике. Но насколько все будет работать по факту, покажет только время!!

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