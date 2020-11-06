В Україні зняли сімейну новорічну комедію: опубліковано перший офіційний трейлер

В Україні завершили зйомки новорічної комедії "Мій Дідусь – Дід Мороз" і представили перший офіційний трейлер нового сімейного фільму. Прем’єра стрічки очікується наприкінці грудня 2020 року.

Як стало відомо OBOZREVATEL, нова стрічка виробництва SHL Production/BAD KARMA Production оповідатиме історію кмітливого та непосидючого хлопчика, який вирушив на пошуки свого Дідуся, справжнього Діда Мороза, щоб той зробив диво - на Новий Рік повернув хлопчику Тата.

"Напередодні Нового Року дев'ятирічний Максим мріє лише про те, щоб знайти свого дідуся, ще й коли він сам Дід Мороз. Тому і відправляється прямісінько у столицю на його пошуки. Дорогою він знаходить багато друзів, яким допомагає своєю дитячою безпосередністю, простими та водночас влучними порадами, але знаходяться i вороги, які намагаються зіпсувати йому Новий Рік. Максим не здається, навіть після несправжніх Дідів Морозів, так само як і його мама, яка одразу ж кинулась на його пошуки", - розповідають творці фільму.

Творчий колектив стрічки обіцяє: після перегляду фільму кожен глядач 100-відсотково зануриться у новорічну атмосферу та знову повірить у можливість дива.

Режисером картини став Сергій Шляхтюк, для якого ця стрічка стала режисерським дебютом. Зйомки проходили у Києві та Київській області впродовж 2020 року.

"Режисер фільму Сергій Шляхтюк разом з командою фільму хочуть нагадати глядачеві про те, що незважаючи на сучасні умови і технічний прогрес, люди не повинні забувати про головні цінності: родину, дружбу, любов і доброту один до одного. І не забувати про те, як важливо дати дітям щасливе дитинство і зберегти в них віру у дива", - підкреслюється у прес-релізі від творців комедії.

На офіційному YouTube каналі "Мій Дідусь - Дід Мороз" команда фільму ділиться бекстейджами зі зйомок та репетицій. Там же опубліковано перший офіційний трейлер однієї з найочікуваніших прем’єр українського кінематографу у 2020 році.

Прем’єра стрічки запланована на 24 грудня 2020 року.

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