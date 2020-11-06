В Украине сняли семейную новогоднюю комедию: опубликован первый официальный трейлер

В Украине завершили съемки новогодней комедии "Мой Дедушка – Дед Мороз" и представили первый официальный трейлер нового семейного фильма. Премьера ленты ожидается в конце декабря 2020 года.

Как стало известно OBOZREVATEL, новая лента производства SHL Production/BAD KARMA Production поведает историю сообразительного и непоседливого мальчика, который отправился на поиски своего дедушку, настоящего Деда Мороза, чтобы тот совершил чудо - на Новый Год вернул мальчику Папу.

"Накануне Нового Года девятилетний Максим мечтает только о том, чтобы найти своего дедушку, еще когда он и сам Дед Мороз. Поэтому и отправляется прямо в столицу на его поиски. По дороге он находит много друзей, которым помогает своей детской непосредственностью, простыми и одновременно точными советами, но находятся и враги, которые пытаются испортить ему Новый Год. Максим не сдается, даже после ненастоящих Дедов Морозов, равно как и его мама, которая сразу же бросилась на его поиски", - рассказывают создатели фильма.

Творческий коллектив ленты обещает: после просмотра фильма каждый зритель 100-процентно погрузится в новогоднюю атмосферу и снова поверит в возможность чуда.

Режиссером картины стал Сергей Шляхтюк, для которого эта лента стала режиссерским дебютом. Съемки проходили в Киеве и Киевской области на протяжении 2020 года.

"Режиссер фильма Сергей Шляхтюк вместе с командой фильма хотят напомнить зрителю о том, что несмотря на современные условия и технический прогресс, люди не должны забывать о главных ценностях: семье, дружбе, любви и доброте друг к другу. И не забывать о том, как важно дать детям счастливое детство и сохранить в них веру в чудеса", - подчеркивается в пресс-релизе от создателей комедии.

На официальном YouTube канале "Мой Дедушка - Дед Мороз" команда фильма делится бэкстейджем со съемок и репетиций. Там же опубликован первый официальный трейлер одной из самых ожидаемых премьер украинского кинематографа в 2020 году.

Премьера ленты запланирована на 24 декабря 2020 года.

За всеми свежими новостями проекта можно следить на официальных страницах фильма в Facebook и Instagram.