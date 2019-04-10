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Вибори президента України 2019

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Іван Баканов
Іван Баканов
Керівник передвиборного штабу Володимира ЗеленськогоВсі статті автора

Зеленський не хоче розділяти і володарювати. Він хоче зшивати

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Идея сшивания была в сердце. Она не возникла ни до выборов, ни после. С ней люди живут, мы ведь с вами живем, ходим по земле. Нас ведь банально разделяют по языковому признаку, по религиозному, региональному. Такого не должно быть. Понимаю, что это удобно — разделяй и властвуй, но мы так не можем быть страной. Страна — огромное количество языков и национальностей. Мы должны уважать друг друга, если уважения нет — какая может быть страна без этого?

У нас простая кампания — для людей и о людях. О том, что каждый человек имеет право быть тем, кем он есть. Без какой-либо оглядки.

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Не считаю, что мы вносим тренд в историю предвыборных кампаний в Украине. Конечно, есть особенности, но многие люди не хотят учитывать те изменения, которые происходят в мире. В том числе и информационных технологий. Если раньше мы смотрели один телевизор и могли судить только по этой картинке, то сегодня поколение получило свободный доступ к огромному массиву информации.

Иван Баканов

Иван Баканов

Штаб Владимира Зеленского

Штаб Владимира Зеленского

И в подаче информации вы не можете быть нечестным, так как человек может проверить, сравнить с какими-то трендами в Австралии, Канаде, Америке или еще где-то. Если раньше о нашей встрече могли узнать через месяц, когда долетят голуби, то сегодня об этом могут узнать через несколько секунд огромное количество людей.

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И если мы с вами честны сами с собой, то люди будут это смотреть. А почему? Они могут сравнить, честны мы или нет. Мы точно такие же, как и миллионы людей. Если же нет — никто не будет смотреть нас и слушать. Они просто проскролят нас в девайсе и все. Так же и в телевизоре, попросту переключат канал

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Автор
Іван БакановІван Баканов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Dell Alex
Dell Alex
Да уж, вагон воды и ничего внятного. причем чувак свою воду льет явно на мельницу Кремля. "Нас ведь банально разделяют по языковому признаку, по религиозному, региональному." Нет, дурик, нас разделяют по принципу - быть цивилизованными или жить в тайге. По я зыку нас никто не разделяет, Никто не запрещает говорить на русском. На фронте большинство как раз русскоязычных. А вот тебя я там что-то не видел. "И в подаче информации вы не можете быть нечестным" - это ты Зе скажи. Или признаешься. что он не лжет, а просто такой дурак? )))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
И это он свою кандидатуру нам предлагает на роль скреп для сшития??? Морда у этого жабенятки не луснет, нет? В жопу пусть идёт, а то ведь занято святое место, в Украине со времён основания столицы Киева идея объединяет поколения и людей. Она в том, что противоречия недопустимы, Киев начался с перевоза через Днепр на пути которого противоречия устранялись ради дела переправы, и на Майдан украинцы вышли противоречия властей устранить. Одна идея - единый народ, и единство обеспечивает вовсе не сосуд скорби
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