З кожним днем президентської кампанії градус напруги зростає. Суспільство радикалізується. В соціальних мережах все більше "мильних бульбашок". Тих, хто висловлює протилежну думку, обливають брудом, видаляють з друзів або ж "відправляють в бан".

Журналісти звинувачують один одного в підігруванні "своїм" кандидатам. Вже нікого не здивуєш фейками, "жовтими" новинами, гонитвою за будь-якої якості сенсаціями.

Для багатьох людей світ втратив відтінки і став чорно-білим – є "чужі" і "свої", і вибір між ними для них видається дуже простим.

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Впевнена, таке ставлення до виборів робить нас слабкими. І кожного з нас, і Україну.

Сила якраз в різноманітті думок, у повазі один до одного, у напрацюванні кращих рішень, у вмінні знаходити щось спільне, а не шукати відмінне.

Це дуже важливо, особливо з огляду на те, які виклики стоять перед нами в найближчий рік.

Після завершення президентських виборів розпочнеться парламентська кампанія. Восени ми обиратимемо нову Верховну Раду України. Вона сформує нову парламентську коаліцію і новий Уряд.

Від того, кого ми оберемо, залежатиме, як працюватиме законодавча і виконавча влади, як вони взаємодіятимуть з президентом. І найголовніше – чи зможе парламент стати центром парламентсько-президентської республіки.

Не хочу нікого ображати, але з цим завданням Верховна Рада VIII скликання наразі не впоралася.

Рівень довіри – близько 8% (за опитуванням КМІСу у грудні 2018-го року). Менше довіряють лише російським ЗМІ.

Ефективність – за три роки роботи було зареєстровано понад 10 тис законодавчих ініціатив, ухвалено менше 12%. У порівнянні з попередніми скликаннями, кількість законопроектів зросла, а ось щодо якості є багато запитань.

Скажу з власного досвіду: щоб провести важливі для економіки закони, потрібно докласти надзусилля. Не для того, щоб підготувати якісний документ, а щоб домогтися його включення в порядок денний.

Один з прикладів - законопроект 5711 про зниження штрафів для роботодавців. Його двічі підтримував профільний парламентський комітет. Є неодноразові звернення двох голів парламентських комітетів до спікера з вимогою внести його в порядок денний, є понад 40 колективних звернень на його підтримку, серед них більше 10 міських та обласних рад, але віз і нині там – чинні правила розгляду рішень в парламенті дозволяють блокувати рішення, яке б дало поштовх розвитку економіки.

Виконання Коаліційної угоди – раніше повідомляли, що коаліційна угода виконана на 30-40%. Але останнім часом про цей документ, здається, забули всі, хоча під ним стоять підписи представників п’яти парламентських фракцій.

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Одним словом, завдань перед Верховною Радою України IX скликання дуже багато.

Крім ухвалення законів, потрібно контролювати роботу Уряду і бути партнером президента – якщо глава держави захищатиме національні інтереси. Або противагою – якщо президент думатиме про себе, а не про країну.

Це можливо зробити лише тоді, коли ми навчимося чути, поважати, довіряти і взаємодіяти один з одним.

Як пише геніальна Ліна Костенко, "і все на світі треба пережити, бо кожен фініш – це, по суті, старт".

Президентські вибори це новий старт, тож давайте пам’ятати про це та будемо до нього готові.

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