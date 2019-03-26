Как классно провести целый день без новостей и политики – просто песня! С весной, солнышком, муралами, древними храмами, старыми улочками, разноцветной пряничной Воздвиженкой, прозрачным простором над Днепром за спиной Владимира. Гуляли с израильской украинкой, день назад еще виртуальной, а вчера – настоящей, веселой, интересной, неутомимой в прогулке по Киеву, который она видела 24 года назад. ФБ, спасибо тебе за такие подарки – как будто знал человека всю жизнь.

Мы протопали километров 15 и совсем не устали друг от друга. Как всегда, в таких путешествиях с друзьями, вижу новое, что появилось. И каждый раз по-другому очаровываюсь изменчивым волшебным вечным Городом. Надеюсь, он будет приветливым к тезке до конца ее путешествия и подарит ей и ее подругам из разных городов Украины много-много приятных минут. Ведь любой город благосклонен к любящим его людям, а Киев особенно. Жду впечатлений и фотографий.

Вечером возвращаюсь домой, и неосторожно включаю телевизор на кухне, пока готовлю ужин. Незнакомый визжащий фальцет с злобными интонациями (смешно, у нас на улице есть скандальный песик, который точно так от всех отгавкивается), русская речь с москальским прононсом – поворачиваюсь. Ну да, скажи мне, кто твой политтехнолог – и я скажу тебе, кто ты. Оправдывает пряталки Вовочки от самых лояльных к нему каналов. И на фоне всего этого сюра – бешеные проценты новых рейтингов, где его как бы готова поддержать треть украинцев.

Но хорошее настроение вчерашнего дня трудно испортить. Даже калькулятора не нужно, чтобы оценить точность "исследований" - проведен выборочный опрос 2004 респондентов в 126 населенных пунктах. Т.е. опрошено по 16 человек в каждом пункте. Вопрос: если ты имеешь определенную цель (уверена, что неплохо оплачиваемую), тяжело ли тебе провести опрос в определенном срезе, чтобы получить нужный результат?

Как человек, подрабатывавший в тяжелые времена интервьюером в центре папы политтехнолога Зе, скажу вам честно – запросто. Это не 1000 и даже не 100. Опроси 16 студентов или 16 пенсионерок в очереди – вот тебе и "честный" ожидаемый результат. Подустала я уже от наблюдения за откровенными манипуляциями. Хорошо, что мало дней осталось. О, с восторгом прочла программу передач "1+1" в день тишины, просто прелесть: и швец, и жнец, и на дуде игрец - и никакого умысла. Ну да, ну да. Ладно, поживем и очень скоро увидим, в какой стране живем – дураков или гениев.

А весна придет безотносительно к нашей возне.

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