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Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Олена Воронянська
Олена Воронянська
БлогерВсі статті автора

Новые бешеные рейтинги Зеленского

8.1тЧитати матеріал російською

Как классно провести целый день без новостей и политики – просто песня! С весной, солнышком, муралами, древними храмами, старыми улочками, разноцветной пряничной Воздвиженкой, прозрачным простором над Днепром за спиной Владимира. Гуляли с израильской украинкой, день назад еще виртуальной, а вчера – настоящей, веселой, интересной, неутомимой в прогулке по Киеву, который она видела 24 года назад. ФБ, спасибо тебе за такие подарки – как будто знал человека всю жизнь.

Мы протопали километров 15 и совсем не устали друг от друга. Как всегда, в таких путешествиях с друзьями, вижу новое, что появилось. И каждый раз по-другому очаровываюсь изменчивым волшебным вечным Городом. Надеюсь, он будет приветливым к тезке до конца ее путешествия и подарит ей и ее подругам из разных городов Украины много-много приятных минут. Ведь любой город благосклонен к любящим его людям, а Киев особенно. Жду впечатлений и фотографий.

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Вечером возвращаюсь домой, и неосторожно включаю телевизор на кухне, пока готовлю ужин. Незнакомый визжащий фальцет с злобными интонациями (смешно, у нас на улице есть скандальный песик, который точно так от всех отгавкивается), русская речь с москальским прононсом – поворачиваюсь. Ну да, скажи мне, кто твой политтехнолог – и я скажу тебе, кто ты. Оправдывает пряталки Вовочки от самых лояльных к нему каналов. И на фоне всего этого сюра – бешеные проценты новых рейтингов, где его как бы готова поддержать треть украинцев.

Но хорошее настроение вчерашнего дня трудно испортить. Даже калькулятора не нужно, чтобы оценить точность "исследований" - проведен выборочный опрос 2004 респондентов в 126 населенных пунктах. Т.е. опрошено по 16 человек в каждом пункте. Вопрос: если ты имеешь определенную цель (уверена, что неплохо оплачиваемую), тяжело ли тебе провести опрос в определенном срезе, чтобы получить нужный результат?

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Как человек, подрабатывавший в тяжелые времена интервьюером в центре папы политтехнолога Зе, скажу вам честно – запросто. Это не 1000 и даже не 100. Опроси 16 студентов или 16 пенсионерок в очереди – вот тебе и "честный" ожидаемый результат. Подустала я уже от наблюдения за откровенными манипуляциями. Хорошо, что мало дней осталось. О, с восторгом прочла программу передач "1+1" в день тишины, просто прелесть: и швец, и жнец, и на дуде игрец - и никакого умысла. Ну да, ну да. Ладно, поживем и очень скоро увидим, в какой стране живем – дураков или гениев.

А весна придет безотносительно к нашей возне.

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Автор
Олена ВоронянськаОлена Воронянська
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
новини
Джерело
Джерело:Facebook Олени Воронянської
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Комментарии на сайте не модерированы
Volovik Oleg
Volovik Oleg
И такие , с позволения сказать , "опросы" формируют рейтинг ? В день выборов объявятся десятки экзитполов с результатами выгодными заказчику , и поднимется вселенский крик о фальсификациях .
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Johnson Peter
Johnson Peter
Шкода. Про...рати державу через таку примітивну агітку, як "слуга народу", це треба вміти. Але якщо народ дійсно вибере Зеленського з кукловодом Коломойським і сценаристами Шеферами, цей народ того вартий.
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Мартич Станислав
Мартич Станислав
Откуда столько желчи к обычному человеку,и откуда столько раболепия к твари мародерствующей во время войны.Не надоели вам рыла,которые 30 лет у корыта?
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Мартич Станислав, с вопросами к своему х*йлу! Росиянцы идут на х*й в препрыжку. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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