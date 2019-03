Голосують навіть собаки: на виборах президента України стався курйоз

В Україні активно проходять президентські вибори-2019, на виборчих дільницях відбулася пара курйозів. До голосуючих, крім знаменитостей, приєднався пес, проте за кого він "голосував" невідомо.

Про це написав кореспондент інформаційної служби BBC Джон Фішер в Twitter. Судячи з фотографій, опублікованих кореспондентом, один з виборців прийшов на голосування разом зі своїм вихованцем.

Знімки зроблені під час голосування, коли виборець перебуває в кабінці разом з твариною. Журналіст пожартував з приводу того, що пес знаходиться в кабінці не просто так, а теж віддавав свій голос за майбутнього гаранта.

"Не зрозуміло, за кого голосував собака", - лаконічно помітив Фішер.

Not clear who the dog voted for. pic.twitter.com/Pq9hFHpr8d