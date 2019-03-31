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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Голосують навіть собаки: на виборах президента України стався курйоз

2.1тЧитати матеріал російською

В Україні активно проходять президентські вибори-2019, на виборчих дільницях відбулася пара курйозів. До голосуючих, крім знаменитостей, приєднався пес, проте за кого він "голосував" невідомо.

Про це написав кореспондент інформаційної служби BBC Джон Фішер в Twitter. Судячи з фотографій, опублікованих кореспондентом, один з виборців прийшов на голосування разом зі своїм вихованцем.

Знімки зроблені під час голосування, коли виборець перебуває в кабінці разом з твариною. Журналіст пожартував з приводу того, що пес знаходиться в кабінці не просто так, а теж віддавав свій голос за майбутнього гаранта.

"Не зрозуміло, за кого голосував собака", - лаконічно помітив Фішер.

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Голосують навіть собаки: на виборах президента України стався курйоз
Голосують навіть собаки: на виборах президента України стався курйоз

Як повідомляв OBOZREVATEL, о 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко.

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Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Юг Руси
Юг Руси
Собаки и свиньи голосуют 🐷🐕😆
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Вот если бы украинцы голосовали, то это курьёз бы был. А так на "выборы" Пети только собаки со свиньями и ходят.
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