Могут ли иноземцы, а тем более "москали", что-то говорить по поводу выборов в Украине. Наверное, могут. Что они могут, я не знаю, но догадываюсь.

В России на главных ТВ каналах уже начинают выпрыгивать из штанов и выражать большую озабоченности касательно "темной лошадки" или, как назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского действующий президент, – "кота в мешке". Да, и по фиг веники. Так, что "не голосую, но скажу". Быть объективным и не склоняться ни в какую сторону – очень не просто, но это должна быть главная стезя любого независимого политического аналитика. Или ты переходишь в чей-то лагерь и там тебя имеют. Картина сегодня в политическом ландшафте Украины, как на той картине Репина "Не ждали".

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Признаюсь честно, - при всей моей эрудиции и опыта в политики, я не ожидал такого лихого разворота после первого тура голосования. Зеленский во втором туре? Да, не может быть! Все ожидали, в том числе и политический бомонд Соединенных Штатов, что во второй тур выборов президента Украины выйдут Порошено и Тимошенко. И тут, как черт из коробочки выскакивает Зеленский и говорит: "Вы ребята, напрасно тут собрались, банкет окончен". Все в шоке. Даже такие "киты ближнекремлевской" политики как фрау Меркель.

Запад, имея ввиду правительства и элиту, вполне логично рассуждает – как может человек без опыта работы во власти хотя бы на региональном уровне, стать главой государства с сорока миллионным населением и тем более в Европе? Нонсенс!. Хорошо. А как мог стать президентом в самой продвинутой и высокоразвитой стране, как Соединенные Штаты, выскочка из сомнительного бизнеса Трамп?

Мы переживаем очень непростое время перемен в политике и в экономике. Лично у меня не было к ныне действующему президенту Украины Петро Порошенко никаких вопросов, пока он не проигнорировал в 2015 году обращение 5 Героев Украины, бывших политзаключенных СССР, которых знает вся страна, касательно организации и проведения в Киеве Антивоенного международного форума (бывших) политзаключенных стран Варшавского договора. Нужен ли был такой форум с участием евро-парламентариев и конгрессменов США? Безусловно. Однако Петро Порошенко испугался бывших политзэков, которые не очень лестно от нем отзывались. Но не суть. Чтобы переизбраться на второй срок, Петру Алексеевичу надо было начинать работать за два года до начала избирательной кампании, а не за два месяца. В его аппарате, где по-прежнему работают на ключевых постах люди Януковича, решили, – все схвачено и все куплено. Оказалось, далеко не все. Ели, пили, веселились, подсчитали – прослезились.

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Что же касается новоиспеченного политика Владимира Зеленского, пока еще не ставшего политиком, то его превращение из Голобородько в президенты может оказаться самой ненаучной фантастикой. Если "Слуга народа" действительно исполнит роль Голобородько в образе уже реального президента, то он станет в одном ряду с такими честнейших лидерами своих стран, какими были Франсуа Миттеран и Улоф Пальме. Пока же страна замерла в ожидании и народ не хочет обмануться еще раз. Да, опыт работы на больших государственных должностях важен, однако а) он приобретается, б)президенты никогда не работают в одиночку, если это президент демократической страны, а не диктатор. Деньги и власть портят человека очень быстро и, похоже, иммунитета от этого нет почти ни у кого. На моем веку я наблюдал, как из "бессребреника" Димона Медведева вырос алчущий до любой наживы чиновник, не брезгающий никакими методами личного обогащения. Сегодня можно только гадать на кофейной гуще о действиях будущего президента Украины, но что будет на самом деле не знает никто, даже Ванга и он сам.

Единственное, чего бы хотелось, чтобы Украина не проиграла. Ее проигрыш будет означать победу 4-го Рейха, каким стала сегодня Россия. Украина находится на передовом рубеже обороны западной цивилизации от рашистской чумы. Запад, в силу своих либеральных настроений не способен понять и оценить опасность российской экспансии, как не смог это сделать в 1933 году. Президент Украины это большая должность и если у человека, занимающего эту должность, окажется на месте совесть, то все остальное преодолимо.

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