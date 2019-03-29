Друзья, Мир не рухнет если выборы выиграет не Ваш кандидат.. Бог останется Богом и земная ось (по крайней мере в этот день) вероятно устоит... Надеюсь что даже не померкнет, посмотрев на результаты выборов, Солнце... Хотя может слегка и покраснеет.. )))

Перестаньте мне присылать списки недостатков и грехов Порошенко... У меня он у самого весьма длинный... Могу на спор Ваш вариант удвоить...

Но вот здесь, ниже, несколько пунктов, которые определяют мой выбор:

1. Декоммунизация - то о чем я мечтал с юности и уже думал что не доживу!!!

2. Томос - то о чем я даже не мечтал!

3. Безвиз - фантастика - которая стала реальностью!!!

4. Курс в НАТО - вопрос который не для референдумов... Не нужно проводить таковые по дороге из Египта. Однажды, у евреев, это уже плохо закончилось.

5. Враг остановлен и не рыпается...

6. И самое главное для меня в моём решении: Большинство солдат и офицеров (а это лучшие люди моей страны.. не в депутатских креслах, в бизнес-офисах, а в окопах на передке) - поддерживают Порошенко.. Хотя список их претензий, зачастую, так же не мал...

Нелегко нам даются уроки свободы!!!))) Тяжело проходим тест на тему "Уважение к тем кто думает не так как Вы!"... А ведь это он и есть - "совок" в наших головах!!!)))

Как то так..

P.S. C любовью ко всем почитателям Зеленского, Юли и с молитвой о Вилкуловцах, Мураевцах, Бойковцах и прочих ленинцах-путинцах.. )))

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