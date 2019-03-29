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Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Геннадій Мохненко
Геннадій Мохненко
ПасторВсі статті автора

Легко удвою список грехов Порошенко, НО…

4.7тЧитати матеріал російською

Друзья, Мир не рухнет если выборы выиграет не Ваш кандидат.. Бог останется Богом и земная ось (по крайней мере в этот день) вероятно устоит... Надеюсь что даже не померкнет, посмотрев на результаты выборов, Солнце... Хотя может слегка и покраснеет.. )))

Перестаньте мне присылать списки недостатков и грехов Порошенко... У меня он у самого весьма длинный... Могу на спор Ваш вариант удвоить...

Новини
Избирательная кампания подошла к концу: мы теряем страну

Но вот здесь, ниже, несколько пунктов, которые определяют мой выбор:

1. Декоммунизация - то о чем я мечтал с юности и уже думал что не доживу!!!

2. Томос - то о чем я даже не мечтал!

3. Безвиз - фантастика - которая стала реальностью!!!

4. Курс в НАТО - вопрос который не для референдумов... Не нужно проводить таковые по дороге из Египта. Однажды, у евреев, это уже плохо закончилось.

5. Враг остановлен и не рыпается...

6. И самое главное для меня в моём решении: Большинство солдат и офицеров (а это лучшие люди моей страны.. не в депутатских креслах, в бизнес-офисах, а в окопах на передке) - поддерживают Порошенко.. Хотя список их претензий, зачастую, так же не мал...

Новини
Так за кого же голосовать?

Нелегко нам даются уроки свободы!!!))) Тяжело проходим тест на тему "Уважение к тем кто думает не так как Вы!"... А ведь это он и есть - "совок" в наших головах!!!)))

Как то так..

P.S. C любовью ко всем почитателям Зеленского, Юли и с молитвой о Вилкуловцах, Мураевцах, Бойковцах и прочих ленинцах-путинцах.. )))

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Автор
Геннадій МохненкоГеннадій Мохненко
Місце
Україна
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Ватутин Бронислав
Ватутин Бронислав
Светлая голова с Богом в сердце.В точку.Ни унять ни прибавить!
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Vigal Vitaliy
Vigal Vitaliy
Хочу звернутися з проханням до симпатиків всіх кандидатів на посаду Президента України. Не маючи ніякого упередженого ставлення, поважаючи особисті погляди і точку зору кожного, пропоную цю виборчу компанію завершити 31.3.2019 р. переобранням діючого Президента на 2 термін переконливою кількістю голосів. Це додасть ваги Порошенку, як лідеру країни і громадянам, як виборцям. Попри всі «огріхи» він все-таки довів свою спроможність у ефективному керуванні державою. Україна стала суб’єктом на світовій мапі. Безумовно, до цього приклалося багато достойників – кожен на своєму місці, але він став двигуном цього руху і постійно набирає обертів. Не варто гальмувати, тим більш, зупиняти цей процес. Дуже схоже, що Порошенко остаточно визначився з акцентами своїх життєвих поглядів і доведе їх до логічного завершення. Амбітності йому не займати, розуму також. В його довірених особах - моральні авторитети нації. Відповідно, людина повністю зважає на свої слова та вчинки і несе за них відповідальність. Свої конституційні обов’язки, треба визнати, Гарант старається виконувати практично бездоганно. Давайте свої власні амбіції перенесемо на парламентські вибори,тому, що питання в налагодженні рівня життя в країні буде вирішуватись у стінах ВР. От в цьому випадку треба «просіювання» робити ретельне. Нехай 1 квітня стане повноцінним днем надій і радісного полегшення для українців, аби не затьмарювати 2 (непотрібним) туром Вербну неділю. Буду вдячний за порозуміння.
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Марченко Юра
Марченко Юра
Убийство своих граждан на Донбассе каждый день перечеркивает все эти никому не нужные заслуги
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Попов Гергій
Попов Гергій
Марченко Юра, Моторола, гіві, захарченко, стрєлков, пушилін та їм подібні вилупкі які прикликали на мою землю ворога не можуть бути моїми співгромадянами! Ми їх душили і будемо душити до повної перемоги!
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