Вот и подошла к концу избирательная кампания.
Я, как и все мы, внимательно наблюдал за фаворитами гонки. Сперва эти выборы вызывали у меня ассоциацию со сценой из фильма "Веселые ребята", где музыканты избили друг друга до полусмерти. Однако теперь мне стало ясно, что фавориты нынешних выборов сделали All in. На кону все - страна, люди, будущее детей и в конце концов наша с вами жизнь! Кандидаты не брезгуют ничем - лозунги, клятвы, обещания и проклятия. И это уже не комедия. Это стало просто не весело.
Мы теряем страну, мы теряем себя, мы не нашли национальную идею. Мы забыли, что когда-то искали. Украину не объединяет географическое положение. Украину не объединяет язык. И даже армия не объединяет нас, потому что там подворовывают во время войны. Свои же.
А чего же мы хотим на самом деле? Ведь это просто! Наши надежды порой тривиальны. Мы хотим жить в благополучной стране, в Украине. Строить свои дома, воспитывать своих детей, заниматься чем-то полезным и заботиться о своих стариках. В конце концов совершать добрые поступки.
На заре цивилизации люди объединялись в общины. Поднимали города, возводили вокруг стены и окружали рвами. Люди жертвовали частью своих свобод и частью своих доходов ради двух базовых вещей! Ради Защиты и Справедливости! Потому что любые законы, даже в самом благополучном обществе, как ни крути, это несвобода. Жертва ради благополучия, оправданная высокой идеей. От чего это зависит, спросите вы? От личности? От ментальности? От веры? От языка?...
Дело в том, что Бог создал людей неравными. Он создал бедных и богатых, трудолюбивых и ленивых, талантливых и обычных. Кто-то хочет рожать детей, а кому лень ухаживать за собой. Он создал тех, кто думает о своём благополучии, и кто думает о чужом благополучии.
Именно поэтому в обществах развитых, с понятной национальной идеей, мало что зависит от воли отдельной личности. Но наша страна не в пример этому. Мы переживаем сейчас то, что переживали Европа и Америка век назад - экономические депрессии,тотальная коррупция и изнурительные войны. Мы в том историческом периоде , где еще 60 лет назад находились жители всеми цитируемых Сингапура или Израиля. Где роль личности в истории была определяющей.
Действующая власть не обеспечила ни один из этих постулатов на которых базируется государственный строй - нет справедливости, нет защиты и нет благополучия. Не окончена война, на фоне дебатов о политике гибнут люди, а сердца уже не верят в национальную победу. И главное, не ясно, куда мы плывем….
Лично я предпочёл бы отдать свой голос за такого кандидата, который сказал бы простую вещь.
"Я иду на выборы президента ради одного - чтобы раз и навсегда положить конец единоличной власти президента! И передать власть парламенту. Навсегда изменив систему выборов в стране. Чтобы подкуп, сетки и фальсификации были невозможны. Я иду на выборы, чтобы положить конец жадности, глупости и тщеславию которые искушают человека, получившего абсолютную власть в стране! Я построю сильную армию и независимый справедливый суд. А благополучие, дорогие земляки, зависит исключительно от нас с вами! Мы будем спотыкаться, но мы обязательно победим!"
Всем удачного выбора!
Маршал Гречка.
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