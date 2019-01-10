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/Блоги - Вибори президента 2019

Олександр Тверський
Олександр Тверський
ЖурналістВсі статті автора

Украина на пороге нового судьбоносного этапа

5.9тЧитати матеріал російською

Как человек, который пишет уже 5-й год на тему российско-украинских взаимоотношений, всецело поддерживает Украину и переживает за нее, как за свою родину, я не могу не высказаться по поводу грядущих выборов. Тем более вся лента просто трещит по швам от постов и мнений на тему выборов в Украине, актуальнее вопроса нет. И совершенно справедливо, ибо выборы эти будут не менее судьбоносным этапом для Украины, чем был Майдан.

И вот что я скажу: не мое дело. Никаких предпочтений я афишировать не собираюсь, никакого разбора кандидатов делать тем более. Не имею на это морального права, как гражданин страны-агрессора. Про недостаток объективной информации изнутри я вообще не говорю. Все, что от меня зависит - я делаю. Пусть кому-то это кажется ничтожным или незначительным - я не расстраиваюсь, главное, что я не изменяю себе и имею роскошь быть услышанным в эти глухие времена.

Новини
А чем вам не нравится Порошенко?

Но есть одно, что я хотел бы пожелать украинцам, которые не являются мне братьями, а являются для меня народом, который заслужил и доказал, что он независим и достоин самой лучшей доли, что он - не раб. Заплатил кровью за свою свободу и платит до сих пор жизнями своих незаменимых сынов. Говорю с позиции уважения, говорю, как друг. Смею надеяться, что таковым все-таки являюсь.

Украинцы, не позвольте придти к власти тем, кто видит будущее Украины в соприкосновении с Россией. Даже тем, кто считает, что Россия может являться собеседником для диалога. Любого. По любому поводу. Не позвольте реваншистам, бессовестным популистам и любителям договариваться со своими убийцами встать у руля. Потому что этот руль немедленно повернется в сторону Кремля. А там - спрут. Там - конец независимой Украине. В любом случае - выбор за вами. И я счастлив, что он у вас есть.

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Автор
Олександр ТверськийОлександр Тверський
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Александра Тверского
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Руднева Ninei
Руднева Ninei
Дякуємо тобі синку...
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кастрюлько скакун
кастрюлько скакун
И в то время как киевские власти рассказывают народу об идущей войне с Россией, они же потихоньку заключают договоры с российской стороной на поставку различных ресурсов, поскольку брать их просто неоткуда. Так, например в прошлом году, Украина побила рекорд по закупке угля из России. Также стало известно о том, что компания "УкраинЭнергоАтом" заключила договор с российской стороной до 2025 года на поставки ядерного топлива.
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Проходил мимо
Проходил мимо
кастрюлько скакун, Насчет топливных сборок видать опомнились или число нештатных ситуаций на АЭС со сборками вестингауэр превысило все мыслимые нормы.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Один из немногих адекватных людей на РФии и тот, правда, белорус, но мать его так, спасибо, Саша, хороший совет для особоодаренных совков, хотя там броня такая, шо х*й дойдет, в вате моск не обнаружен
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
UaDonetsk Umka, Вам надо санитаром в сумасшедший дом устроится , там таких адекватов полные палаты .
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