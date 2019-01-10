Как человек, который пишет уже 5-й год на тему российско-украинских взаимоотношений, всецело поддерживает Украину и переживает за нее, как за свою родину, я не могу не высказаться по поводу грядущих выборов. Тем более вся лента просто трещит по швам от постов и мнений на тему выборов в Украине, актуальнее вопроса нет. И совершенно справедливо, ибо выборы эти будут не менее судьбоносным этапом для Украины, чем был Майдан.

И вот что я скажу: не мое дело. Никаких предпочтений я афишировать не собираюсь, никакого разбора кандидатов делать тем более. Не имею на это морального права, как гражданин страны-агрессора. Про недостаток объективной информации изнутри я вообще не говорю. Все, что от меня зависит - я делаю. Пусть кому-то это кажется ничтожным или незначительным - я не расстраиваюсь, главное, что я не изменяю себе и имею роскошь быть услышанным в эти глухие времена.

Но есть одно, что я хотел бы пожелать украинцам, которые не являются мне братьями, а являются для меня народом, который заслужил и доказал, что он независим и достоин самой лучшей доли, что он - не раб. Заплатил кровью за свою свободу и платит до сих пор жизнями своих незаменимых сынов. Говорю с позиции уважения, говорю, как друг. Смею надеяться, что таковым все-таки являюсь.

Украинцы, не позвольте придти к власти тем, кто видит будущее Украины в соприкосновении с Россией. Даже тем, кто считает, что Россия может являться собеседником для диалога. Любого. По любому поводу. Не позвольте реваншистам, бессовестным популистам и любителям договариваться со своими убийцами встать у руля. Потому что этот руль немедленно повернется в сторону Кремля. А там - спрут. Там - конец независимой Украине. В любом случае - выбор за вами. И я счастлив, что он у вас есть.