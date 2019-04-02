Уже несколько дней на просторах украинского сегмента интернета стоит возмущенный гул сторонников Порошенко, которые шокированы результатами первого тура. В нем действующий президент, после обработки 98% голосов, набрал чуть менее 16%, а его оппонент Зеленский набрал более 30%.

Многие эксперты считают, что такой результат говорит о том, что выиграть во втором туре Порошенко не сможет просто технически. Ведь по факту 84% избирателей отдали свой голос другим кандидатам, а значит не считают для себя переизбрание кандидатуры Порошенко приоритетным. И если посмотреть перетоки, то Порошенко просто негде взять такой объем голосов, который поможет ему преодолеть двукратное отставание от своего конкурента с первого места. Но сторонники Петра Алексеевича не могут это принять и называют своих оппонентов клоунами, дураками, малоросами и другими эпитетами, которые точно не помогают налаживанию коммуникации с теми, кто голосовал за Зеленского. Причина такой оскорбительной риторики - это ловушка, в которую они попали из-за тактики штаба Порошенко. И тут мы подходим к самому интересному.

О штабе Порошенко можно говорить что-угодно, но нельзя не отдать им должного. Они смогли вывести Порошенко во второй тур, что большинству украинского политикума казалось нереальным еще 4 месяца назад. И это очень крутое достижение. Главное, чего добился штаб Порошенко - это мобилизация своего электората и формирование для 16% образа Порошенко, как единственного кандидата. Но тут они загнали свой электорат в ловушку. Потому, что предлагая своему электорату Порошенко, как лучшего кандидата и Главнокомандующего, они фактически попутно объявили его единственным, кто будет противостоять Путину. Понимаете? Раз он единственный, то все остальные либо пропутинские, либо будут договариваться с Путиным. И возможно, что на коленях. Этот тезис начали технологически вбивать электорату. Так Порошенко стал единственной альтернативой для 16%, а все остальные в их голове превратились в гарантированных могильщиков независимой Украины.

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Дальше началось расчеловечение всех остальных кандидатов. Например Зеленского начали демонизировать, называя клоуном, марионеткой, малоросом и другими эпитетами, которые должны были подорвать доверие к нему. Штаб Порошенко предлагал представить, как комично Зеленский будет смотреться на должности Главнокомандующего, а их технологи запустили информационную кампанию о том, что армия его не признает. И симпатики действующего президента приняли это, как бесспорную аксиому. Но результаты голосования показали, что что солдаты не воспринимают Зеленского, как чуждого им. Так, по итогам подсчетов голосов на 73-х спецучастках военнослужащие проголосовали следующим образом: Порошенко – 11580 голос, а за Зеленский – 11255 голосов. Разница в 355 голосов.

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Практически равный результат, но Порошенко действующий президент и главнокомандующий, а Зеленский лишь кандидат и комик. Но очень популярный кандидат. И все бы это можно было списать на предвыборные технологии если бы установки про малороса и Бениного клоуна не продолжали жить в голове у сторонников Порошенко, которые не поняли главной своей проблемы. В первом туре голосовали не за Зеленского, а против Порошенко и того, что происходило при нем. Негатив перевесил весь позитив, который ушел на второй план. Даже тур по Украине с Томосом и "Армія, Мова, Віра" не смогли перебить скандал в Укроборонпроме со Свинарчуками, трагедию с Катериной Гандзюк и нападениями на гражданских активистов, фактическую амнистию Кернесу и увеличивающееся влияние Медведчука, "Роттердам плюс" и массовый исход из страны квалифицированных кадров. А неудавшаяся судебная реформа и отмена закона о незаконном обогащении Конституционным судом, лишь укрепило желание 84 процентов, голосовавших 31 марта, не поддержать кандидатуру Порошенко. Ко всему этому надо добавить агрессивное поведение многих спикеров из окружения Порошенко, которые шельмовали всех несогласных с ними и пытались разыгрывать даже откровенно антисемитскую карту. Ничего не помогло. Но озлобило симпатиков Порошенко и привело их к откровенно агрессивному и враждебному общению со всеми оппонентами. Эта агрессивность точно не добавила голосов президенту и сыграет против него во втором туре. Ведь если вас назвать малоросом, идиотом, дураком или предателем, то вы точно не поддержите кандидата тех, кто вас оскорблял. Но столь элементарный вывод видимо ускользнул от политтехнологов с Банковой.

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Сегодня я прочитал у одного из главных спикеров в окружении Порошенко:"Много говорят, что это мол "протестный электорат". Ну, предположим. Есть много того, что сделано за пять лет с ошибками, есть много того, что еще пока не сделано. Согласен. Но позвольте, а Зеленский пообещал что-то изменить и улучшить? Он где-то рассказал подробный план работы на ближайшие пять лет? Он четко обрисовал план развития армии? Как бы нет... " В том то и дело, что он не обещал. А Порошенко обещал многое и граждане Украины ждали от него, что после Майдана, на котором погибли украинцы, правила в украинской политике поменяются. Не поменялись. Это их разочаровало. И никакие достижения это не перебьют. А последняя фраза в посте того спикера звучит так:"Поклонники Зеленского, вы протестный электорат? Да хрен там! Мы покажем вам протест." Да, так и не научились сторонники Порошенко тому, что агрессия лишь порождает агрессию. А я ждал от его штаба новых смыслов и идей. Видимо зря. И они по-прежнему путают своих симпатиков в фб с реальными предпочтениями украинцев. Не стоит. На жизнь надо смотреть реально и жить не фантазиями, а фактами. Но видимо 5 лет при власти делают свое и эта ловушка так просто не отпускает.

При всем этом я могу сказать, что и сторонникам Зеленского не стоит забывать о том, что к их кандидату уже есть множество вопросов. Начинать можно с малого. Например ему надо научиться общаться с прессой и помнить, что он уже не любимец публики, а политик. А комплементарные тексты в СМИ теперь надо заслужить действиями, а не скетчами со сцены. Нужно предоставить команду и пул экспертов. Нужно показать на кого ты опираешься и что планируешь. Придется рассказать о своих кандидатах на должности и о том, как он видит возможным запуск деолигархизации. Особенно это важно из-за постоянных обвинений в связях с Коломойским. И нужно четко выбрать каким путем идти - по дороге популизма или по тропе качественных перемен и реформ. Второй путь сложен и тернист. Мы все понимаем, что Зеленский не эксперт в госуправлении, но и не боги горшки обжигают. Главное, чтобы "корона" не начала давить на него. А это то, что пока происходило со всем, кто получал булаву в свои руки.

В любом случае свободные выборы - это не только признак демократии и бескровный способ передачи власти, но и шанс на качественные изменения. Получатся они или уже через полгода избранного президента будут крыть по чем зря вся нация, мы увидим скоро. А зависит это от многих факторов и действий. Но учитывая ухудшающееся экономическое положение для многих украинцев и войну с Россией, то времени у нас всех не так много. Если мы хотим победить врага и построить сильное государство, то надо объединять украинцев, а не раскалывать, как это давно практикуется многими политсилами и Кремлем. Поэтому заканчивайте со взаимными оскорблениями. Учитесь слушать и спорить, аргументировать свою позицию и признавать правоту оппонента. Орать могут все. Не орите. Даже в соцсетях. В жизни и подавно. Быть добру.

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