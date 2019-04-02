МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсі статті автора

Ловушка для сторонников Порошенко

11.6тЧитати матеріал російською

Уже несколько дней на просторах украинского сегмента интернета стоит возмущенный гул сторонников Порошенко, которые шокированы результатами первого тура. В нем действующий президент, после обработки 98% голосов, набрал чуть менее 16%, а его оппонент Зеленский набрал более 30%.

Многие эксперты считают, что такой результат говорит о том, что выиграть во втором туре Порошенко не сможет просто технически. Ведь по факту 84% избирателей отдали свой голос другим кандидатам, а значит не считают для себя переизбрание кандидатуры Порошенко приоритетным. И если посмотреть перетоки, то Порошенко просто негде взять такой объем голосов, который поможет ему преодолеть двукратное отставание от своего конкурента с первого места. Но сторонники Петра Алексеевича не могут это принять и называют своих оппонентов клоунами, дураками, малоросами и другими эпитетами, которые точно не помогают налаживанию коммуникации с теми, кто голосовал за Зеленского. Причина такой оскорбительной риторики - это ловушка, в которую они попали из-за тактики штаба Порошенко. И тут мы подходим к самому интересному.

Новини
Парадокс Зеленского: комфорт променял на миллионы помоев

О штабе Порошенко можно говорить что-угодно, но нельзя не отдать им должного. Они смогли вывести Порошенко во второй тур, что большинству украинского политикума казалось нереальным еще 4 месяца назад. И это очень крутое достижение. Главное, чего добился штаб Порошенко - это мобилизация своего электората и формирование для 16% образа Порошенко, как единственного кандидата. Но тут они загнали свой электорат в ловушку. Потому, что предлагая своему электорату Порошенко, как лучшего кандидата и Главнокомандующего, они фактически попутно объявили его единственным, кто будет противостоять Путину. Понимаете? Раз он единственный, то все остальные либо пропутинские, либо будут договариваться с Путиным. И возможно, что на коленях. Этот тезис начали технологически вбивать электорату. Так Порошенко стал единственной альтернативой для 16%, а все остальные в их голове превратились в гарантированных могильщиков независимой Украины.

Новини
Импотенты о сексе

Дальше началось расчеловечение всех остальных кандидатов. Например Зеленского начали демонизировать, называя клоуном, марионеткой, малоросом и другими эпитетами, которые должны были подорвать доверие к нему. Штаб Порошенко предлагал представить, как комично Зеленский будет смотреться на должности Главнокомандующего, а их технологи запустили информационную кампанию о том, что армия его не признает. И симпатики действующего президента приняли это, как бесспорную аксиому. Но результаты голосования показали, что что солдаты не воспринимают Зеленского, как чуждого им. Так, по итогам подсчетов голосов на 73-х спецучастках военнослужащие проголосовали следующим образом: Порошенко – 11580 голос, а за Зеленский – 11255 голосов. Разница в 355 голосов.

Новини
Порохоботы так ничего и не поняли

Практически равный результат, но Порошенко действующий президент и главнокомандующий, а Зеленский лишь кандидат и комик. Но очень популярный кандидат. И все бы это можно было списать на предвыборные технологии если бы установки про малороса и Бениного клоуна не продолжали жить в голове у сторонников Порошенко, которые не поняли главной своей проблемы. В первом туре голосовали не за Зеленского, а против Порошенко и того, что происходило при нем. Негатив перевесил весь позитив, который ушел на второй план. Даже тур по Украине с Томосом и "Армія, Мова, Віра" не смогли перебить скандал в Укроборонпроме со Свинарчуками, трагедию с Катериной Гандзюк и нападениями на гражданских активистов, фактическую амнистию Кернесу и увеличивающееся влияние Медведчука, "Роттердам плюс" и массовый исход из страны квалифицированных кадров. А неудавшаяся судебная реформа и отмена закона о незаконном обогащении Конституционным судом, лишь укрепило желание 84 процентов, голосовавших 31 марта, не поддержать кандидатуру Порошенко. Ко всему этому надо добавить агрессивное поведение многих спикеров из окружения Порошенко, которые шельмовали всех несогласных с ними и пытались разыгрывать даже откровенно антисемитскую карту. Ничего не помогло. Но озлобило симпатиков Порошенко и привело их к откровенно агрессивному и враждебному общению со всеми оппонентами. Эта агрессивность точно не добавила голосов президенту и сыграет против него во втором туре. Ведь если вас назвать малоросом, идиотом, дураком или предателем, то вы точно не поддержите кандидата тех, кто вас оскорблял. Но столь элементарный вывод видимо ускользнул от политтехнологов с Банковой.

Новини
Президент надежд

Сегодня я прочитал у одного из главных спикеров в окружении Порошенко:"Много говорят, что это мол "протестный электорат". Ну, предположим. Есть много того, что сделано за пять лет с ошибками, есть много того, что еще пока не сделано. Согласен. Но позвольте, а Зеленский пообещал что-то изменить и улучшить? Он где-то рассказал подробный план работы на ближайшие пять лет? Он четко обрисовал план развития армии? Как бы нет... " В том то и дело, что он не обещал. А Порошенко обещал многое и граждане Украины ждали от него, что после Майдана, на котором погибли украинцы, правила в украинской политике поменяются. Не поменялись. Это их разочаровало. И никакие достижения это не перебьют. А последняя фраза в посте того спикера звучит так:"Поклонники Зеленского, вы протестный электорат? Да хрен там! Мы покажем вам протест." Да, так и не научились сторонники Порошенко тому, что агрессия лишь порождает агрессию. А я ждал от его штаба новых смыслов и идей. Видимо зря. И они по-прежнему путают своих симпатиков в фб с реальными предпочтениями украинцев. Не стоит. На жизнь надо смотреть реально и жить не фантазиями, а фактами. Но видимо 5 лет при власти делают свое и эта ловушка так просто не отпускает.

Новини
Праздновать рано: у Порошенко есть несколько козырей

При всем этом я могу сказать, что и сторонникам Зеленского не стоит забывать о том, что к их кандидату уже есть множество вопросов. Начинать можно с малого. Например ему надо научиться общаться с прессой и помнить, что он уже не любимец публики, а политик. А комплементарные тексты в СМИ теперь надо заслужить действиями, а не скетчами со сцены. Нужно предоставить команду и пул экспертов. Нужно показать на кого ты опираешься и что планируешь. Придется рассказать о своих кандидатах на должности и о том, как он видит возможным запуск деолигархизации. Особенно это важно из-за постоянных обвинений в связях с Коломойским. И нужно четко выбрать каким путем идти - по дороге популизма или по тропе качественных перемен и реформ. Второй путь сложен и тернист. Мы все понимаем, что Зеленский не эксперт в госуправлении, но и не боги горшки обжигают. Главное, чтобы "корона" не начала давить на него. А это то, что пока происходило со всем, кто получал булаву в свои руки.

Новини
Без паники: будем держать Зеленского в рамках, как США держат Трампа

В любом случае свободные выборы - это не только признак демократии и бескровный способ передачи власти, но и шанс на качественные изменения. Получатся они или уже через полгода избранного президента будут крыть по чем зря вся нация, мы увидим скоро. А зависит это от многих факторов и действий. Но учитывая ухудшающееся экономическое положение для многих украинцев и войну с Россией, то времени у нас всех не так много. Если мы хотим победить врага и построить сильное государство, то надо объединять украинцев, а не раскалывать, как это давно практикуется многими политсилами и Кремлем. Поэтому заканчивайте со взаимными оскорблениями. Учитесь слушать и спорить, аргументировать свою позицию и признавать правоту оппонента. Орать могут все. Не орите. Даже в соцсетях. В жизни и подавно. Быть добру.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Борислава Березы
Поділитися у Facebook
23
Коментарі
77
16
Смішно
63
Цікаво
9
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Музыра Валерий
Музыра Валерий
Каждое говно начинает мерять фигуру Порошенко пальцами. Выборы ещё не кончились! А Голоса за зелень, это не от большого ума. Это просто тупая и бездумная мстя за "евробляхи" и недалёкий умишко молодёжи, которая выросла на всякой херне, типа рассмеши комика и т.д. Будет потом по приколу, когда зелень страну добъёт. Ему уже сейчас из кремля сказали, что он никто и звать его никак. А Берёзу я уважал раньше. Попилился в пеньки.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Всё что умеет Потрошенко - отправлять рагулей в окопы против украинцев Донбасса, воровать и обещать. Даже попрошайничать уже разучился!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Кейн Макс
Кейн Макс
А я майже повністю і згоден - Порох сам собі вистрелив в ногу і не раз, кажуть, що політики як підгузники - обісралися, то треба міняти. А те, що кращої альтернативи ніж ЗеБоба не знайшлося, свідчить, що обісрані всі, не еліта, а такі ж клоуни, та й ще казнокради. Голосував за Пороха, але якщо Зе представить внятну програму і чітко визначить орієнтири, представить команду, на яку буде опиратися, то я можливо і зміню вибір. Просто до 1-го туру він цього не зробив, от тому і викликав таке відторгнення
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки