Сегодня из вторых рук удалось послушать очень примечательную беседу одного из наших, кто вынужден общаться через Сеть с бывшими друзьями в РФ. Дружба там давно кончилась, даже без формализации этого факта. Причем, общались бывшие военные, старшие офицеры, которые выбыли "из рядов" по возрасту, задолго до начала боевых действий.

Теперь просто поддерживается диалог, и то потому, что оппоненты, при всей своей имперской упоротости, нюхом чуют, что и в стране, и в армии у них настолько все неладно, что хлопнутся может в один момент. Главное, что их беспокоит, что этот момент невозможно вычислить логическим, рациональным путем. А как известно, ожидание наказания или казни – хуже самого этого мероприятия. Поэтому и происходят все более и более настороженные разговоры из серии "чо там у хахлов".

Насколько можно понять, три, а тем более – пять лет назад именно такой тональности разговоров не было. Пациенты из Московии аккуратно и снисходительно что-то там рассказывали по поводу несопоставимости военной мощи. Хоть и не намекали, но по разговорам чувствовалось, что они ждут истощения ресурсов Украины и фатальной ошибки ее власти. То есть, у них была полная уверенность в том, что вопрос решен уже в принципе, но остался фактор времени. У них была уверенность, что смертельный удар уже нанесен, и теперь просто надо спокойно дождаться, пока Украина истечет кровью.

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Поворот произошел в том момент, когда на Западе было принято принципиальное решение о поставках летального оружия. Какое-то время там не верили, что это решение действительно перейдет в практическую плоскость, но после "Джавелинов" эта надежда рухнула. Исходя из этого разговора, особенно четко понятно, что дело было не только и не столько в "Джавелинах", а в самом принципе, в возможности поставок современного оружия и техники.

Что больше всего подкосило российских отставных вояк, так это то, что Джавелины не просто были поставлены в Украину, но поставлены в виде помощи, то есть – бесплатно. Они-то четко понимают, что это значит. Еще со времен совка Москва вооружала своих союзников или в формате "безвозвратного кредита", либо в режиме той самой "материально-технической помощи", как и эти Джавелины, что означает уровень поддержки поставляющей стороны как своего партнера или союзника.

Ведь если сегодня помощь прошла в виде нескольких десятков единиц этого вооружения, то завтра уже ничего не помешает помочь сотнями единиц этого и уже – любого другого вооружения. Принципиальное решение уже есть и оно реализовано. Прецедент работает. И они прекрасно понимают, что это значит, а именно – в игру с "шахтами" и "военторгом" вполне можно играть вдвоем, втроем и даже в более широком формате.

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И что самое неприятное, Москва играется в подковерные игры и что-то там позорно выдумывает с поставками, а Штаты сделали это открыто, не скрывая, что это – помощь. Причем суммы, заложенные на такую помощь, с каждым годом становятся все больше. У них там кто-то посчитал, что в этом году Штаты, Канада и другие страны Запада могут поставить вооружений в виде помощи почти на миллиард долларов. А ведь Украина что-то еще и закупает. Причем, заходит оружие и техника, которые Москве гарантированно не продадут, и чем дальше, тем тверже эти гарантии.

Правда, по этому поводу там ходят легенды о гигантских откатах, которые платит Украина американцам за поставки оружия. Этот ход мыслей вполне понятен, поскольку в позднем совке, а тем более в РФ это – распространенная практика. Так списываются долги на десятки миллиардов долларов, которые возникли у стран за поставки оружия.

Процент отката там варьируется от 10-20% и может достигать 50%. Для бюджета это становится прямым убытком, но для определенной касты чиновников это – золотое дно. Достаточно поднять суммы списанных долгов при Путине, сложить их вместе и вычислить хотя бы минимальную ставку отката в 10% и можно понять, о чем идет речь.

Но это – их проблемы. Пускай они думают, что мы заносим Трампу чемоданы кэша. Если им так нравится – на здоровье. Но параллельно этой теме, возникает и другая. Они действительно недоумевают, зачем Штаты так накачивают Украину оружием. С их слов (это они сами к такому выводу пришли), ВСУ – самая боеспособная армия в Европе, и с учетом ее структуры и насыщенности новыми образцами техники и вооружений, не аналогичных РФ – такое количество поставляемого в Украину оружия уже просто беспокоит Москву.

Они очень удивлены, как в таком тяжелом положении Украине удалось восстановить армию и боевую ее часть перевести на контракт. Они общаются со своими действующими коллегами на Донбассе и те уже воют. Говорят, что война меняется на глазах. Их перестают засыпать минами, а вместо этого, все чаще прилетают управляемые ракеты. Коллеги просто откровенно грустят и уже считают, что через несколько месяцев им просто не дадут поднять голову и надо будет или уходить или начинать большую войну.

Но пенсионеры с великим сожалением говорят, что время для этого уже упущено. Рубеж был пройден в 17 году и теперь это выглядит плохой идеей.

Причем, там реально понимают, что Украина уже сжала бронированный кулак и прямо на глазах из этого кулака начинает вырастать ракетная булава. Они полагают, что в этих условиях просто не как реализовать преимущество во флоте, а завтра исчезнет и преимущество в авиации. Останется только ЯО, которое никто не даст применить.

Больше всего их беспокоит то, что строительство ВСУ продолжается, а темпы наращиваются. Они считают, что для эффективного отпора их войскам уже имеется все необходимое, а наращивание боеспособности уже приобретает несколько другие формы, которые их впервые начали пугать.

И вот – резюме. Теперь они возлагают надежду только на то, что Порошенко сменит кто-то, кто подпишет капитуляцию, поскольку другие варианты уже не просматриваются.

Поэтому, подходя к избирательному участку, подумайте об этом разговоре. Автор при нем не присутствовал, а лишь услышал его пересказ, но и этого достаточно, чтобы сделать правильные выводы.

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