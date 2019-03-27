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Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогерВсі статті автора

Россияне были уверены, что смертельный удар уже нанесен

7.4тЧитати матеріал російською

Сегодня из вторых рук удалось послушать очень примечательную беседу одного из наших, кто вынужден общаться через Сеть с бывшими друзьями в РФ. Дружба там давно кончилась, даже без формализации этого факта. Причем, общались бывшие военные, старшие офицеры, которые выбыли "из рядов" по возрасту, задолго до начала боевых действий.

Теперь просто поддерживается диалог, и то потому, что оппоненты, при всей своей имперской упоротости, нюхом чуют, что и в стране, и в армии у них настолько все неладно, что хлопнутся может в один момент. Главное, что их беспокоит, что этот момент невозможно вычислить логическим, рациональным путем. А как известно, ожидание наказания или казни – хуже самого этого мероприятия. Поэтому и происходят все более и более настороженные разговоры из серии "чо там у хахлов".

Насколько можно понять, три, а тем более – пять лет назад именно такой тональности разговоров не было. Пациенты из Московии аккуратно и снисходительно что-то там рассказывали по поводу несопоставимости военной мощи. Хоть и не намекали, но по разговорам чувствовалось, что они ждут истощения ресурсов Украины и фатальной ошибки ее власти. То есть, у них была полная уверенность в том, что вопрос решен уже в принципе, но остался фактор времени. У них была уверенность, что смертельный удар уже нанесен, и теперь просто надо спокойно дождаться, пока Украина истечет кровью.

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Поворот произошел в том момент, когда на Западе было принято принципиальное решение о поставках летального оружия. Какое-то время там не верили, что это решение действительно перейдет в практическую плоскость, но после "Джавелинов" эта надежда рухнула. Исходя из этого разговора, особенно четко понятно, что дело было не только и не столько в "Джавелинах", а в самом принципе, в возможности поставок современного оружия и техники.

Что больше всего подкосило российских отставных вояк, так это то, что Джавелины не просто были поставлены в Украину, но поставлены в виде помощи, то есть – бесплатно. Они-то четко понимают, что это значит. Еще со времен совка Москва вооружала своих союзников или в формате "безвозвратного кредита", либо в режиме той самой "материально-технической помощи", как и эти Джавелины, что означает уровень поддержки поставляющей стороны как своего партнера или союзника.

Ведь если сегодня помощь прошла в виде нескольких десятков единиц этого вооружения, то завтра уже ничего не помешает помочь сотнями единиц этого и уже – любого другого вооружения. Принципиальное решение уже есть и оно реализовано. Прецедент работает. И они прекрасно понимают, что это значит, а именно – в игру с "шахтами" и "военторгом" вполне можно играть вдвоем, втроем и даже в более широком формате.

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И что самое неприятное, Москва играется в подковерные игры и что-то там позорно выдумывает с поставками, а Штаты сделали это открыто, не скрывая, что это – помощь. Причем суммы, заложенные на такую помощь, с каждым годом становятся все больше. У них там кто-то посчитал, что в этом году Штаты, Канада и другие страны Запада могут поставить вооружений в виде помощи почти на миллиард долларов. А ведь Украина что-то еще и закупает. Причем, заходит оружие и техника, которые Москве гарантированно не продадут, и чем дальше, тем тверже эти гарантии.

Правда, по этому поводу там ходят легенды о гигантских откатах, которые платит Украина американцам за поставки оружия. Этот ход мыслей вполне понятен, поскольку в позднем совке, а тем более в РФ это – распространенная практика. Так списываются долги на десятки миллиардов долларов, которые возникли у стран за поставки оружия.

Процент отката там варьируется от 10-20% и может достигать 50%. Для бюджета это становится прямым убытком, но для определенной касты чиновников это – золотое дно. Достаточно поднять суммы списанных долгов при Путине, сложить их вместе и вычислить хотя бы минимальную ставку отката в 10% и можно понять, о чем идет речь.

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Но это – их проблемы. Пускай они думают, что мы заносим Трампу чемоданы кэша. Если им так нравится – на здоровье. Но параллельно этой теме, возникает и другая. Они действительно недоумевают, зачем Штаты так накачивают Украину оружием. С их слов (это они сами к такому выводу пришли), ВСУ – самая боеспособная армия в Европе, и с учетом ее структуры и насыщенности новыми образцами техники и вооружений, не аналогичных РФ – такое количество поставляемого в Украину оружия уже просто беспокоит Москву.

Они очень удивлены, как в таком тяжелом положении Украине удалось восстановить армию и боевую ее часть перевести на контракт. Они общаются со своими действующими коллегами на Донбассе и те уже воют. Говорят, что война меняется на глазах. Их перестают засыпать минами, а вместо этого, все чаще прилетают управляемые ракеты. Коллеги просто откровенно грустят и уже считают, что через несколько месяцев им просто не дадут поднять голову и надо будет или уходить или начинать большую войну.

Но пенсионеры с великим сожалением говорят, что время для этого уже упущено. Рубеж был пройден в 17 году и теперь это выглядит плохой идеей.

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Причем, там реально понимают, что Украина уже сжала бронированный кулак и прямо на глазах из этого кулака начинает вырастать ракетная булава. Они полагают, что в этих условиях просто не как реализовать преимущество во флоте, а завтра исчезнет и преимущество в авиации. Останется только ЯО, которое никто не даст применить.

Больше всего их беспокоит то, что строительство ВСУ продолжается, а темпы наращиваются. Они считают, что для эффективного отпора их войскам уже имеется все необходимое, а наращивание боеспособности уже приобретает несколько другие формы, которые их впервые начали пугать.

И вот – резюме. Теперь они возлагают надежду только на то, что Порошенко сменит кто-то, кто подпишет капитуляцию, поскольку другие варианты уже не просматриваются.

Поэтому, подходя к избирательному участку, подумайте об этом разговоре. Автор при нем не присутствовал, а лишь услышал его пересказ, но и этого достаточно, чтобы сделать правильные выводы.

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Теми
Російська воєнна загрозаозброєння
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
РосіяНовини Росіївійна
Джерело
Джерело:defence-line.org
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Питон Каа
Питон Каа
Армия "имени семи котлов" сбежавшая из Крыма невероятно смешит Российскую Армию, и очень пугает польских пограничников, которые опасаются, что ВСУ их затопчет на границе, при малейшей попытке Донбасса покошмарить бандерлогов. А про "бесплатные" ржавелины, которые в руки бандерлогам не дают - смешно.
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Пацак Йуханиді
Пацак Йуханиді
Кацапи. побережіть нерви, Порошенко і так стане президентом на наступні 5 років, але вам нерви згодяться, щоб прежити вступ України в НАТО і ЕС.
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Подарок Пете и кастрюлям - пьяный сын Порошенко блюёт на унитазе. https://ok.ru/group/52035197665407/topic/69309387361151
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