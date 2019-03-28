МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Олена Балаба
Олена Балаба
Всі статті автора

"Мишибраття" та "адіннарот", або Як ви відчули себе українцем?

3.7т

Проблема тих, хто йде (або не йде) на вибори у неділю не в тому, за кого голосувати, а в тому, як ти себе ідентифікуєш:

1) ти - українець, ти розумієш, що йде війна проти імперії та боротьба за справжню незалежність, тебе нудить від "мишибратьев" та самої ідеї повернення совка та "великай страни" сюди, ти ніколи не будеш плазувати перед кремлем та "договариваться" з окупантом ні при яких умовах.

2) ти - постсовок, головне для тебе ось ці самі "договорнячки" та "свої люди" на основних місцях у владі, а ще в пріоритеті - твоя особиста сім'я, а "якщо не буде по-моєму - тоді я свалю звідси" - тому що в тебе є хатинка у цивілізаціях або можливість виїхати. Оправдовування "не, ну я боровся, а тут всі все одне козли" - для тебе основний девіз життя.

Новини
Звернення Вакарчука до українських виборців

3) ти - відвертий совок, головне - "разом з росією, вони мені нічого поганого не зробили, я стільки раз завдяки їм "виживав". Повне занурення у совкову культуру, олів'є та "у меня там родственники". "Мишибраття" та "адіннарот". "Вони ж до нас їдуть та гроші привозять, а наша власть їм запретила їхати з цим воєнним станом та після" - як нещодавно я чула від адміністраторки одеського стріп-клубу. Тобто для жінки головне - її гроші та секс-турист з РФ, який їй їх привозить. Все. Девіз совка: "ешь, какай, еб...сь" - та неважливо, яка країна.

Я б звичайно зараз запиляла якийсь флешмоб - а напишіть свою історію, як ви відчули себе українцем. Але по-перше - не люблю флешмоби, а по-друге - потім сама напишу якось без флешмобів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олена БалабаОлена Балаба
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Алени Балаби
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
2
1
Смішно
30
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Влучно. Самоідентифікація.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Табачук Микола
Табачук Микола
Зараз сюди набіжать кацапські глисти і пояснять нам, хто ми такі.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Панова Лідія
Панова Лідія
У мене ба-га-тонаціональні коріння. Я живу в Україні. Майдан. Війна. Я українка. Слава Україні!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Гноблю Бандерлогов
Гноблю Бандерлогов
Панова Лідія, Ты - хохложопа долбойобка! Живешь на хохлосрани! Под кастрУлей - майДАУН и война на диване!)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки