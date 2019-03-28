Проблема тих, хто йде (або не йде) на вибори у неділю не в тому, за кого голосувати, а в тому, як ти себе ідентифікуєш:

1) ти - українець, ти розумієш, що йде війна проти імперії та боротьба за справжню незалежність, тебе нудить від "мишибратьев" та самої ідеї повернення совка та "великай страни" сюди, ти ніколи не будеш плазувати перед кремлем та "договариваться" з окупантом ні при яких умовах.

2) ти - постсовок, головне для тебе ось ці самі "договорнячки" та "свої люди" на основних місцях у владі, а ще в пріоритеті - твоя особиста сім'я, а "якщо не буде по-моєму - тоді я свалю звідси" - тому що в тебе є хатинка у цивілізаціях або можливість виїхати. Оправдовування "не, ну я боровся, а тут всі все одне козли" - для тебе основний девіз життя.

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3) ти - відвертий совок, головне - "разом з росією, вони мені нічого поганого не зробили, я стільки раз завдяки їм "виживав". Повне занурення у совкову культуру, олів'є та "у меня там родственники". "Мишибраття" та "адіннарот". "Вони ж до нас їдуть та гроші привозять, а наша власть їм запретила їхати з цим воєнним станом та після" - як нещодавно я чула від адміністраторки одеського стріп-клубу. Тобто для жінки головне - її гроші та секс-турист з РФ, який їй їх привозить. Все. Девіз совка: "ешь, какай, еб...сь" - та неважливо, яка країна.

Я б звичайно зараз запиляла якийсь флешмоб - а напишіть свою історію, як ви відчули себе українцем. Але по-перше - не люблю флешмоби, а по-друге - потім сама напишу якось без флешмобів.

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