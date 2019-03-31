#Большечемфото. Варшава, Польша, прямо сейчас, 8.00 по европейскому времени. Участок в посольстве только открылся, а украинцы уже выстроились в очередь, чтобы проголосовать, чтобы сделать свой выбор ради своей Родины! Спасибо!

Надо идти, в такой день мы здесь не должны сидеть сложа руки, всех, всех друзей и знакомых надо вести. Украина победит!

Уважаемые друзья! Выкладывайте здесь в комментариях как голосуют украинцы по всему миру, сделаем репортаж изо всех уголков!

Для информации - украинские работники сделали в 2018-м году денежные переводы из Польши в Украину на сумму 3,6 миллиарда долларов, это один из крупнейших источников притока валюты в страну.

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