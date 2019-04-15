Політична Україна масово зеленіє. Але не весна цьому причиною, видатні державні та антидержавні хамелеони змінюють забарвлення.

Вчорашні затяті адепти БПП масово перефарботуються у "Зе", ділять ліцензії, посади, квоти і вихваляються, кого і як вони збираються "розбирати на запчастини"... Звісно, що "розбиратимуть" тих, хто не встигне закамулюватися під новий політичний ланшафт, або просто не зможе...

Для мене показовий випадок з одним фунтом, який накинув свій хомут на "злочинну владу" часів Януковича, потім тим самим хомутом заарканив "злочинну владу" нинішнього розливу, а після першого туру президентських виборів вихваляється, що той хомут насправді зеленого кольору...

Ми можемо тричі одне одному чуби повисмикувати за улюблених кандидатів, але хто б не переміг, бенефіціарами перемоги стануть перефарбовані фунти.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!