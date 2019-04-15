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Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Орест Сохар
Орест Сохар
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Політична Україна зеленіє: кого будуть "розбирати на запчастини"

3.3т

Політична Україна масово зеленіє. Але не весна цьому причиною, видатні державні та антидержавні хамелеони змінюють забарвлення.

Вчорашні затяті адепти БПП масово перефарботуються у "Зе", ділять ліцензії, посади, квоти і вихваляються, кого і як вони збираються "розбирати на запчастини"... Звісно, що "розбиратимуть" тих, хто не встигне закамулюватися під новий політичний ланшафт, або просто не зможе...

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Президент, якого ми всі забули

Для мене показовий випадок з одним фунтом, який накинув свій хомут на "злочинну владу" часів Януковича, потім тим самим хомутом заарканив "злочинну владу" нинішнього розливу, а після першого туру президентських виборів вихваляється, що той хомут насправді зеленого кольору...

Ми можемо тричі одне одному чуби повисмикувати за улюблених кандидатів, але хто б не переміг, бенефіціарами перемоги стануть перефарбовані фунти.

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Автор
Орест СохарОрест Сохар
Місце
Україна
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Комитет избирателей Украины сделал фактчекинг заявлений представителей Зеленского. Из 9 заявлений: 2 – правда; 3 – манипуляции; 1 – преувеличение; 2 – неправда. https://bykvu.com/bukvy/114974-kiu-sdelal-faktcheking-zayavlenij-predstavitelej-zelenskogo Слово і діло. Виконання обіцянок Порошеко 42% (176 шт.) – виконано; 20% (78 шт.) – у процесі виконання; 36% (146 шт.) – не виконано. https://www.slovoidilo.ua/persony/poroshenko-petro-oleksiiovych
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