За кого голосовать? Кто будет президентом? Эти вопросы на протяжении последних недель я слышу чуть ли не ежедневно - в общественном транспорте, на улицах, на встречах с читателями. За кого?

Не в моих правилах называть фамилию кандидата, за которого стоит отдать свой голос. Тем более - зачем? Я прекрасно понимаю уровень своих возможностей повлиять на общественное мнение. На протяжении почти всех избирательных циклов - начиная с 1991 года - я неизменно оставался в меньшинстве. Мои соотечественники неизменно делали другой выбор, они как никто, понимают, что голосовать нужно за "большее зло", они по-детски готовы поверить любому проходимцу, убедить себя в возможности реализовать любое, самое фантастическое и бессмысленное обещание, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Могут спросить меня - что же я потерял оттого, что все время проигрывал? Как гражданин, я потерял перспективы развития страны, в которой живу и в необходимости независимости которой никогда не сомневался.

Как журналист, я не потерял ничего. Даже приобрёл. Журналистика становится востребованной только в период кризисов, чем больше кризисов, тем мы популярнее и нужнее, чем дольше кризис - тем успешнее наши карьеры. Да, это благодаря вашим ошибкам я стал одним из самых востребованных журналистов в стране и приобрёл известность практически на всем постсоветском пространстве. Да, это благодаря нашим восстаниям, которые должны были помешать последствиям ваших ошибок, я приобрёл репутацию в Европе. И если вы совершите очередную ошибку в воскресенье - мои акции только вырастут.

Но, может быть, хватит? Хватит вам уже работать на меня, предоставлять мне возможность в ярких красках описывать все то безумие, которое начинается почти после каждого голосования? Может быть, хватит вам уже работать на проходимцев, которых вы раз за разом приводите к власти, а потом разочаровываетесь, потому что чудо никак не происходит? Может вам пора перестать голосовать сердцем и включить мозги? И понять, что чудес не бывает? И подумать о себе - а если не о себе, то хотя бы о своих детях и внуках, которых вы неизменно обрекаете на прозябание или эмиграцию.

Я очень хочу хотя бы когда-нибудь очутиться в стране - в этой стране - где я буду никому не нужен. В стране, о выборах в которой никто не будет помнить и мне не придется переходить с английского на польский и с польского на хорватский, описывая очередной феномен. Наверное, для журналиста это очень странное желание, но вы за меня не волнуйтесь. Я легко переквалифицируюсь в международники и буду рассказывать вам о безумии в других странах - от Венесуэлы до Зимбабве. Потому что стран, в которых избиратели делают похожие ошибки, в мире предостаточно.

Как гражданин я просто хочу, чтобы Украина не попала в этот мировой список "феноменов". Чтобы я жил в благополучной стране ответственных избирателей. Чтобы вы повзрослели, наконец.

Вот за это и проголосуйте.

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