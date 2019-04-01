Итак, таки — 1 апреля. Ещё вечером 31 марта стало ясно, что день смеха будет ещё тот и что смеяться будут не все.

Если не произойдёт ничего экстраординарного (внезапного всеобщего переосмысления или, не дай Бог, чьего-то оплаченного преступления; ну а предательскую самосдачу в любой форме — исключаю), то лишь чудо может помешать законной смене Президента. К голосам собственно избирателей Зе добавятся почти все, отданные в 1-м туре за идущих следом Тимошенко и Бойко плюс за почти следующих Ляшко и Вилкула (остальные мелочи распределятся примерно поровну, ну разве что от Свободы будет меньше, зато от ошибочного Тимошенко — опять же почти все). В итоге рискну спрогнозировать чистый перевес над действующим гарантом никак не ниже 30%: купленные бабушки своё к тому времени и так получат, админресурс же традиционно работает не на кого скажут, а на будущего победителя (уходящему не подсуживают, что заметно было уже в 1-м туре, когда не был организован реальный контроль за "правильным" голосованием, а больше был только демонстративный шум с обратным эффектом, ну а всерьез ссориться со впервые объективным на выборах МВД — никто сейчас не рискует).

Новини Порохоботы так ничего и не поняли

Устранён также тезис "кто не за меня, тот за Путина": не может быть за Путина 5/6 страны, да и истерика в Госдуме РФ наглядно показала, что ставили там отнюдь не на Зе, так что псевдопатриотическая врагоискательская риторика никому уже не помогает (обратим заодно внимание на унизительные показатели кандидата от Свободы, хотя это — тема несколько иная).

В значительной степени Президент сам спровоцировал собственное поражение — борьба с коррупцией носила явно демонстративный характер без реальных посадок, зато на виду были и собственный бизнес, и предвыборные сетки или отложенные с менее нужных времён подачки, а также крайне неудачные "религиозные гастроли" (и кто же из технологов такую дикость подсказал?), но кроме того — он лично лишил себя громоотвода: если при Яценюке удавался финт "во всём виноват Премьер, а Президент — святой Пётр", то при Гройсмане всё стало ровно наоборот.

Новини Президент надежд

Впервые, между прочим, два первых Президента — и Кравчук, и Кучма — совершенно чётко и открыто не поддержали на выборах действующего главу государства: пощёчина, которая в Украине не очень привычна.

Что касается непосредственно самого Зе, то я больше знаю о его роли, а из собственных шагов — могу отметить лишь включение явно проМВФовского Данилюка в свою команду, что симпатии у меня не вызывает — разве что при нём бывший министр финансов станет противоположностью себе прошлому, что из некоторых интервью уже вытекает и что с не очень принципиальными министрами случается часто: кто двигает, тот и заказывает.

Неоднозначные результаты недолгой деятельности другого политика от разговорной комической эстрады — Михаила Евдокимова — я уже описывал, но возможны и аналогии с фигурами более удачными: Вацлав Гавел в своё время оказался Президентом тоже из совсем другой жизни, закончил, кстати, театральный факультет Академии искусств и даже снял художественный фильм — правда, уже в конце жизни. Он писал о политике как "практической морали" и служении истине, что, впрочем, не помешало ему впоследствии говорить о "гуманитарных бомбардировках" (хоть и настоящими бомбами) НАТО в Косово.

Стать как тот или как этот, зависит от самого Зе, в частности — и от того, собирается ли он игнорировать волю достаточно большой части страны, которая тоже проголосовала за перемены, но связала их с другой фигурой (каковая при чуть ином раскладе предпочтений могла бы составить ему конкуренцию во 2-м туре); ну а мне было бы интересно, что вписывается в его программу — но именно для реального воплощения — из экономической программы моей собственной, подробно изложенной в большом материале "Налоги и около", который несложно найти.

Жду раздельночленных конкретных тезисов. Это ещё важнее, чем фамилии, хотя и фамилии интересны тоже. То ли для "на сейчас — совсем скоро", то ли для "на осень".

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