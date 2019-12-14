Зовсім скоро: стало відомо про підготовку нової зустрічі Зеленського з Трампом

У відповідь на запрошення президента США Дональда Трампа Україна готує візит президента Володимира Зеленського в Вашингтон.

Дату візиту поки не називають. Про це розповів віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.

"Ми працюємо над організацією повноцінного візиту Президента Зеленського в Сполучені Штати", - зазначив чиновник. Він нагадав, що Трамп запросив Зеленського в Білий дім після президентських виборів в Україні.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп Україна.ру

Кулеба підкреслив, що високий рівень підтримки США зберігається. "Досить згадати прийнятий два дні тому Законопроект про фінансування потреб на оборону США, який є чітким індикатором рівня підтримки, яку США надають Україні", - сказав він.

Чиновник пояснив, що цей законопроект передбачає допомогу Україні на $50 млн більше, ніж попередній закон. "Навколо може бути велика політика, потрясіння, але стратегічний характер наших відносин зі Сполученими Штатами залишається непорушним, і ми будемо просуватися вперед", - констатував Кулеба.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Зеленський зізнався в проблемах на переговорах з Путіним. Він заявив, що питання повернення Україні контролю над кордоном з країною-агресором Росією є слабким місцем Мінських домовленостей.

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