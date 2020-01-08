"Зміни радісну фізіономію!" Зеленського розкритикували за вдавану скорботу за рейсом МАУ

Президента України Володимира Зеленського жорстко розкритикували за життєрадісне фото на його сторінках у соцмережах. Користувачі дорікнули главі держави тим, що його скорбота в постах зі співчуттям у зв'язку з катастрофою літака МАУ виглядає нещирою.

Бурхливі дискусії спалахнули на його сторінці у Facebook, а також в Twitter. Характерно, що у Facebook Зеленський змінив фото обкладинки на свічку на чорному тлі. Однак аватарка залишилася старою – на ній він усміхається. Саме цей факт і розлютив користувачів.

Скріншот сторінки Зеленського у Facebook

Катастрофа літака в Ірані

"А фізіономію радісну на фото, може, теж змінити треба?", "Змініть своє фото з усмішкою. Запалена свічка не відповідає вашій скорботі", – обурилися у коментарях українці.

Крім того, інтернет-спільнота "Баба і кіт" звернула увагу на ще один прокол пресслужби президента України. Так, на його сторінці у Twitter повідомлення про авіакатастрофу було розміщене просто під обкладинкою із побажанням "Веселого Різдва".

"Важко уявити собі гіршу пресслужбу, ніж у найвеличнішого", – із сарказмом зазначили у блозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

прессекретарку президента України Юлію Мендель піддали гострій критиці за некоректний пост про розслідування причин катастрофи літака МАУ у Тегерані.

Так, на сторінці Офісу президента України у Facebook з'явилося повідомлення про те, що Володимир Зеленський поставив завдання зареєструвати кримінальне провадження за фактом авіакатастрофи, що не входить у його повноваження.

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