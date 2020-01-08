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8 січня • оновлено в 16:35
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"Зміни радісну фізіономію!" Зеленського розкритикували за вдавану скорботу за рейсом МАУ

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Президента України Володимира Зеленського жорстко розкритикували за життєрадісне фото на його сторінках у соцмережах. Користувачі дорікнули главі держави тим, що його скорбота в постах зі співчуттям у зв'язку з катастрофою літака МАУ виглядає нещирою.

Бурхливі дискусії спалахнули на його сторінці у Facebook, а також в Twitter. Характерно, що у Facebook Зеленський змінив фото обкладинки на свічку на чорному тлі. Однак аватарка залишилася старою – на ній він усміхається. Саме цей факт і розлютив користувачів.

Скріншот сторінки Зеленського у Facebook

Скріншот сторінки Зеленського у Facebook

Катастрофа літака в Ірані

Катастрофа літака в Ірані

"А фізіономію радісну на фото, може, теж змінити треба?", "Змініть своє фото з усмішкою. Запалена свічка не відповідає вашій скорботі", – обурилися у коментарях українці.

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"Зміни радісну фізіономію!" Зеленського розкритикували за вдавану скорботу за рейсом МАУ

"Зміни радісну фізіономію!" Зеленського розкритикували за вдавану скорботу за рейсом МАУ

Крім того, інтернет-спільнота "Баба і кіт" звернула увагу на ще один прокол пресслужби президента України. Так, на його сторінці у Twitter повідомлення про авіакатастрофу було розміщене просто під обкладинкою із побажанням "Веселого Різдва".

"Важко уявити собі гіршу пресслужбу, ніж у найвеличнішого", – із сарказмом зазначили у блозі.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
мозгов...ноль
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
у Мендель пазлы никак не складываются, весьма органичная молодая команда
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