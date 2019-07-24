"Злили" компромат: Шокін і Луценко допомогли Трампу на виборах-2020 – ЗМІ

Екс-генпрокурор України Віктор Шокін і чинний глава ГПУ Юрій Луценко допомогли команді президента США Дональда Трампа в інформаційній кампанії проти Джо Байдена.

Так, українські політики надали адвокату Трампа Рудольфу Джуліані "компромат" на його конкурента на президентських виборах 2020 року, пише "Громадське" з посиланням на спільне розслідування видання BuzzFeed і проекту розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Цю інформацію журналістам розповів емігрант із колишнього СРСР Лев Парнас, заявивши, що разом із другом Ігорем Фруманом був посередником між адвокатом глави США та українськими чиновниками.

Юрій Луценко і Віктор Шокін Колаж

Відзначимо, у 2016 році Парнас перерахував третину мільйона доларів на кампанію Дональда Трампа.

За його словами, в кінці 2018-го Фруману подзвонив "знайомий" з України, і повідомив, що колишній генеральний прокурор Шокін має інформацію про Байдена, яка може зацікавити команду Трампа. У той час вже було відомо, що Байден має намір балотуватися в президенти від Демократичної партії.

Джо Байден і Дональд Трамп RT

Парнас і Фруман організували розмову через Skype між Джуліані та Шокіним. Останній заявив, що син Байдена (Хантер Байден) заробив 3 млн доларів за кілька років роботи в компанії Burisma екс-міністра екології України Миколи Злочевського.

Крім цього, Парнас і Фруман організували зустріч Джуліані та Луценка в Нью-Йорку в січні 2019-го.

Журналісти стверджують, що на зустрічі генпрокурор передав Джуліані документи, які, на його думку, доводять, що посольство США в Україні в 2016-му намагалося вплинути на американські вибори на користь Хілларі Клінтон.

У лютому 2019-го Парнас і Джуліані ще раз зустрілися з Луценком у Варшаві. Генпрокурор після цього заявив, що передав США інформацію, щоб сприяти офіційному розслідуванню.

Лев Парнас і Ігор Фруман BuzzFeed

Журналісти стверджують, що Парнас і Фруман лобіювали відгук з України посла Марі Йованович, яка критикувала роботу Луценка в ГПУ. Зокрема, в травні 2019-го вони переконували в необхідності такого кроку впливового представника Республіканської партії Піта Сешн.

Парнас і Фруман, за даними розслідувачів, також намагалися встановити контакт із президентом Володимиром Зеленським. Обидва під час інавгурації Зеленського знаходилися в Києві та зупинилися в готелі Hilton.

У свою чергу олігарх Ігор Коломойський стверджує, що Парнас і Фруман приїжджали до нього в Ізраїль після перемоги Зеленського на виборах. Вони намагалися домовитися про зустріч із главою країни.

"Я сказав їм, що не збираюся бути посередником у чиїх би то не було зустрічах із Зеленським", – цитує видання Коломойського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що компанією Burisma володів міністр охорони природи Януковича Микола Злочевський. Він відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти й газу.

Микола Злочевський Гордон

Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, зокрема компанії Burisma.

У серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що одразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну Злочевському, генпрокурору Луценку подзвонили "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі й заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

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