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4 вересня • оновлено в 18:08
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Жодного "особливого статусу": Україна відреагувала на гучну заяву президента Словенії

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Україні недостатньо "особливого статусу" в ЄС, Київ прагне повноцінного членства у Євросоюзі.

Про це OBOZREVATEL повідомила прессекретарка МЗС України Катерина Зеленко.

"Стратегічна мета України – це повноцінне членство у ЄС, що також закріплено в Конституції нашої держави. Це цивілізаційний вибір українського народу, заради якого ми продовжуємо активно працювати, зокрема у рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС", – сказала Зеленко.

Україна і ЄС

Україна і ЄС

Вона повідомила, що посол України у Республіці Словенія проводить зустрічі з офіційними представниками Любляни "з метою інформування про здобутки України на шляху реалізації нашої стратегічної мети – набуття членства у ЄС і НАТО".

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Як повідломляв OBOZREVATEL:

  • Президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні і Туреччині, а країнам Західних Балкан – повноцінне членство у ЄС. У Туреччині цю ідею також розкритикували.

  • На неформальному саміті у румунському Сібіу Європейський Союз ухвалив декларацію про спільну стратегію на наступні п'ять років. Зазначається, що лідери ЄС зобов'язуються "захищати єдину Європу зі сходу на захід, із півночі на південь" і виступають проти розділів, які шкодять "колективному інтересу" організації.

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Автор
Ігор Соловей Ігор Соловей
Тема
євроінтеграція
Особа
Катерина Зеленко
Місце
Україна Київ
Теги
Європейський Союз Міністерство закордонних справ України
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
А шо, президент Словении не в курсе, что Украина закрепила в конституции стратегическую цель стать членом ЕС? А стратегическую цель канаёбиться с особым статусом у порога ЕС не закрепила. СУГС, ёпста.
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Пигин Макс
Пигин Макс
А тем временем, Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины...
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CARGO 100
CARGO 100
Все люди как люди, а вы в закрытые ставни: "членство в ЕС, что также закреплено в Конституции нашего государства."
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Пигин Макс
Пигин Макс
CARGO 100, Онижедети! Они всерьёз верят в то, что достаточно что-то нацарапать в книжке с названием "конституция".
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