Жодного "особливого статусу": Україна відреагувала на гучну заяву президента Словенії

Україні недостатньо "особливого статусу" в ЄС, Київ прагне повноцінного членства у Євросоюзі.

Про це OBOZREVATEL повідомила прессекретарка МЗС України Катерина Зеленко.

"Стратегічна мета України – це повноцінне членство у ЄС, що також закріплено в Конституції нашої держави. Це цивілізаційний вибір українського народу, заради якого ми продовжуємо активно працювати, зокрема у рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС", – сказала Зеленко.

Україна і ЄС

Вона повідомила, що посол України у Республіці Словенія проводить зустрічі з офіційними представниками Любляни "з метою інформування про здобутки України на шляху реалізації нашої стратегічної мети – набуття членства у ЄС і НАТО".

Як повідломляв OBOZREVATEL:

Президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні і Туреччині, а країнам Західних Балкан – повноцінне членство у ЄС. У Туреччині цю ідею також розкритикували.

На неформальному саміті у румунському Сібіу Європейський Союз ухвалив декларацію про спільну стратегію на наступні п'ять років. Зазначається, що лідери ЄС зобов'язуються "захищати єдину Європу зі сходу на захід, із півночі на південь" і виступають проти розділів, які шкодять "колективному інтересу" організації.

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