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29 листопада • оновлено в 12:09
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Зеркаль розповіла, куди йде з МЗС

6.7т
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Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль після звільнення має намір працювати у галузі громадянського суспільства.

Чиновниця в коментарі "Укрінформу" зазначила, що після держслужби вона створюватиме платформу, яка займатиметься розвитком людського капіталу.

На думку Зеркаль, в Україні багато років робота з цієї тематики не велася взагалі. При цьому дипломатка наголосила, що "завжди залишається у процесах", навіть якщо формально щодо них уже не працює.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що піде зі своєї посади відразу після процесуальних слухань у Гаазі щодо нового арбітражу, пов'язаного із захопленням Росією українських моряків і кораблів у листопаді 2018 року.

Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

Слово і Діло

Свій вчинок Зеркаль пояснила тим, що "не може чинити опір (Росії. – Ред.), будучи дипломатом всередині МЗС, яке виконує рішення президента".

Директор Дипломатичної академії ім. Геннадія Удовенка при МЗС Сергій Корсунський вважає, що в міністерстві вже почали шукати заміну заступниці міністра Олені Зеркаль.

Також російський адвокат Микола Полозов повідомив, що влада Росії з радістю сприйме відставку заступниці глави МЗС України.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Перепил Недо
Перепил Недо
Порядочные люди даже на 1 гектаре не сядут рядом с Зелёной плесенью. Зеро пора списывать в тираж.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Поц "Янелох" розганяет всех грамотных клерков, способных драть москалей. Сам, как проститутка, у Путлера строчит, Украину сдает и нормальных дипломатов онулирует. Пора его сносить, как Януковоща, иначе будет Украине горе.
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