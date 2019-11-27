Зеркаль розповіла, куди йде з МЗС

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль після звільнення має намір працювати у галузі громадянського суспільства.

Чиновниця в коментарі "Укрінформу" зазначила, що після держслужби вона створюватиме платформу, яка займатиметься розвитком людського капіталу.

На думку Зеркаль, в Україні багато років робота з цієї тематики не велася взагалі. При цьому дипломатка наголосила, що "завжди залишається у процесах", навіть якщо формально щодо них уже не працює.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що піде зі своєї посади відразу після процесуальних слухань у Гаазі щодо нового арбітражу, пов'язаного із захопленням Росією українських моряків і кораблів у листопаді 2018 року.

Олена Зеркаль Слово і Діло

Свій вчинок Зеркаль пояснила тим, що "не може чинити опір (Росії. – Ред.), будучи дипломатом всередині МЗС, яке виконує рішення президента".

Директор Дипломатичної академії ім. Геннадія Удовенка при МЗС Сергій Корсунський вважає, що в міністерстві вже почали шукати заміну заступниці міністра Олені Зеркаль.

Також російський адвокат Микола Полозов повідомив, що влада Росії з радістю сприйме відставку заступниці глави МЗС України.

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