Зеркаль назвала головний недолік Зеленського

Президент України Володимир Зеленський нібито віддає перевагу "відданим людям", а не професіоналам.

Таку думку висловила колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль в інтерв'ю Яніні Соколовій ("Рандеву"), передає 5 канал.

За словами Зеркаль, це один з головних недоліків президента, який також був у всіх попередників Зеленського.

"Їм подобалося працювати з відданими людьми, а не з професійними. На жаль, цей недолік властивий і нинішньому [президенту]", – заявила вона.

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеркаль назвала плюси і мінуси переговорів Зеленського з Путіним в рамках "нормандського саміту", заявивши, що Україна була змушена піти на компроміс з агресором.

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