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13 грудня • оновлено в 20:40
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Зеркаль назвала головний недолік Зеленського

5.4т
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Президент України Володимир Зеленський нібито віддає перевагу "відданим людям", а не професіоналам.

Таку думку висловила колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль в інтерв'ю Яніні Соколовій ("Рандеву"), передає 5 канал.

За словами Зеркаль, це один з головних недоліків президента, який також був у всіх попередників Зеленського.

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"Їм подобалося працювати з відданими людьми, а не з професійними. На жаль, цей недолік властивий і нинішньому [президенту]", – заявила вона.

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеркаль назвала плюси і мінуси переговорів Зеленського з Путіним в рамках "нормандського саміту", заявивши, що Україна була змушена піти на компроміс з агресором.

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Особи
Олена Зеркаль Володимир Зеленський Яніна Соколова
Місце
Україна
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Иванович Василий
Иванович Василий
К сожалению, "внезапных" профессионалов в управлении - не бывает, а те управленцы, кто мнит себя способным поставить профессионалов на поток, как, например, в России - неизбежно упирается в бюрократизм вместо профессионализма. Здесь сама Зеркаль ошибается в логике, потому что профессионализм зависит от устойчивости групп политиков как постоянных конкурентов на поле выборов, причем конкурентов сменяемых друг другом. Только тогда внутри рождаются группы-команды из профи, и только тогда любой новый имеет круг стабильных обслуживающих полит-группу профи. А не так, как при появлении "человека из ниоткуда". И не так, как у Путина, где бюрократическая система есть фильтр-отбор, порождающий полит-преданность и полит-увёртливость как качество "якобы профи" вместо профессионализма.
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Johnson Peter
Johnson Peter
Те, до він совок, звіздун і «дегенерат без роду і племені»?
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха-ха..вошка і похдан "і в радості і в горі"..І скоро в ростові..бу-га-га-га-га..
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