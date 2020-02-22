Зеленський звільнив голову Тернопільської області через коронавірус

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Сопель 22 лютого покинув посаду за власним бажанням.

Президент України Володимир Зеленський прийняв його відставку, повідомили на сайті Офісу президента. Відзначається, що він звільнився через протести місцевих жителів проти евакуації українських громадян з Китаю, де розбушувався коронавірус.

Сопель назвав роботу облдержадміністрації щодо інформування населення про епідеміологічну безпеку незадовільною.

Ігор Сопель Вікіпедія

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Одеській області звернулися до президента Володимира Зеленського зі скаргами на новообраного главу ОДА Максима Куцого, який нібито вкрай рідко відвідує регіон, до сих пір не поміняв там кадрову політику і отримує відкати від депутатів.

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