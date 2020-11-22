Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА, який погорів на хабарі

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Політика
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  • Журман вимагав у місцевого жителя 10 тисяч доларів

  • Так він оцінив узгодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею шість гектарів

  • Розпорядження №510/2020-рп Зеленський підписав 20 листопада

Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА, який погорів на хабарі

Сергія Журмана офіційно звільнили з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області. Раніше його спіймали на хабарі в 10 тисяч доларів.

Відповідне розпорядження №510/2020-рп Володимира Зеленського від 20 листопада з'явилося на сайті президента.

"Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, оперативники СБУ встановили, що чиновник, який також є депутатом Чернігівської обларади, вимагав 10 тисяч доларів США у місцевого жителя. У таку суму він оцінив видачу розпорядження на розроблення детального плану території й узгодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею шість гектарів у Чернігівській області.

Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА, який погорів на хабарі

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України спіймали під час отримання хабаря за закриття кримінального провадження, загальна сума якого – 200 000 доларів США.

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