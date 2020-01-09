Зеленський зібрав термінову нічну нараду через катастрофу літака МАУ

Президент Володимир Зеленський у ніч на 9 січня зібрав нараду щодо катастрофи літака авіакомпанії "МАУ" в Тегерані.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, у ній брали участь прем'єр-міністр Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, міністр оборони Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко та представники інших відомств.

Прес-служба Офіс президента

Так, глава держави заслухав звіт оперативного штабу з питань авіакатастрофи літака Боїнг-737 в Ірані. На даний момент відпрацьовується кілька версій причин падіння літака, проводиться робота з родичами загиблих і відбувається збір ДНК для ідентифікації тіл.

"Проводиться робота з родичами українців, загиблих в Ірані, їм надається психологічна допомога. Держава обов'язково проконтролює, щоб сім'ї отримали всі страхові виплати. Крім того, відбувається збір ДНК родичів загиблих українців. Одним із головних завдань штабу є ідентифікація і репатріація тіл з Ірану" , – сказано в повідомленні.

Також глава держави оголосив 9 січня вдень жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії "МАУ" в Тегерані, в результаті якої загинули 11 українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", на борту якого знаходилися 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Попередньо встановлено, що тіла загиблих в катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високу ступінь пошкоджень.

Рятувальники виявили чорний ящик українського літака Boeing 737, який розбився відразу після зльоту.

В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ. При цьому віце-президент з льотної роботи МАУ Ігор Сосновський озвучив своє бачення катастрофи.

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