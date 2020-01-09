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9 січня • оновлено в 07:10
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Зеленський зібрав термінову нічну нараду через катастрофу літака МАУ

2.9т
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Президент Володимир Зеленський у ніч на 9 січня зібрав нараду щодо катастрофи літака авіакомпанії "МАУ" в Тегерані.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, у ній брали участь прем'єр-міністр Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, міністр оборони Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко та представники інших відомств.

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Зеленський зібрав термінову нічну нараду через катастрофу літака МАУ

Прес-служба Офіс президента

Так, глава держави заслухав звіт оперативного штабу з питань авіакатастрофи літака Боїнг-737 в Ірані. На даний момент відпрацьовується кілька версій причин падіння літака, проводиться робота з родичами загиблих і відбувається збір ДНК для ідентифікації тіл.

"Проводиться робота з родичами українців, загиблих в Ірані, їм надається психологічна допомога. Держава обов'язково проконтролює, щоб сім'ї отримали всі страхові виплати. Крім того, відбувається збір ДНК родичів загиблих українців. Одним із головних завдань штабу є ідентифікація і репатріація тіл з Ірану" , – сказано в повідомленні.

Також глава держави оголосив 9 січня вдень жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії "МАУ" в Тегерані, в результаті якої загинули 11 українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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ivanov koly
ivanov koly
Дегенерата Сивоху и Юзика послать, они разберутся.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Как он у вас везде успевает, и российскую ахрессию отражать и в Омане отдыхать и ночные совещания совещать? Не то что наш, как только Украина с Омерыгой начали тыррористов по всему миру ракетами уничтожать, сразу в Сирию сбежал к другу Асаду. Думает украино-омерыганская коалиция его там не достанет.
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Ἀραχνοειδών Ἀράχνη
Ἀραχνοειδών Ἀράχνη
Дождались таки, через 17 часов, величайшего лидера. У четы Зеленских вероятно был жесточайший понос, не могли до самолета добраться.
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