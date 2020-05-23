За його словами, ще шість областей країни не готові до пом'якшення карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україну було доставлено понад 100 тис. респіраторів

Він підняв питання закупівлі засобів індивідуального захисту і обладнання для другої хвилі

Президент України Володимир Зеленський закликав українців готуватися до другої хвилі коронавірусної інфекції COVID-19.

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Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він сказав на традиційній нараді щодо запобігання поширення коронавірусу.

Зеленський підняв питання закупівлі засобів захисту від коронавірусу president.gov.ua

"У світі очікують другу хвилю коронавірусу. Ми порівняно добре пройшли першу, хоча, на жаль, втратили більше 600 життів. Повинні бути готові з усіма процедурами і надалі", – підкреслив Зеленський.

Він підняв питання закупівлі засобів індивідуального захисту і обладнання для запобігання поширенню COVID-19 і порятунку пацієнтів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україну були доставлені літаком понад 100 тис. респіраторів. Також налагоджено співпрацю зі Світовим банком щодо закупівлі всього необхідного, а з наступного тижня будуть укладатися контракти щодо майбутніх закупівель.

"Лікарні, медики, аптеки – всюди повинні бути маски, дезінфектори, обладнання. Закупівлі йдуть дуже довго. Треба шукати виходи, щоб скоротити цей процес, щоб в подальшому міністерство купувало все швидше. Яка у нас складна бюрократія, ми знаємо. Знайдіть шляхи спростити її. Кожна затримка може коштувати нам життів", – відповів президент.

За інформацією глави МОЗ, ще шість областей не готові до пом'якшення карантину – це Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська області, а також Закарпаття та Волинь.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Країна перейшла на адаптивну модель карантину. Про те, які обмеження зняли і в яких регіонах – читайте в нашому матеріалі.

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